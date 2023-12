Premio a 150 atleti pisani: "L’impegno porta risultati"

di Michelee Bufalino

PISA

Un premio per gli atleti pisani che si sono distinti di più nell’arco di tutto il 2023. L’evento si è svolto nella cornice di Palazzo Gambacorti ieri mattina, per riconoscere chi si è caratterizzato di più per meriti sportivi. Inoltre il consiglio nazionale dell’Ansmes ha deliberato anche alcuni riconoscimenti importanti. Il primo è il "Cerrai-Moretti" (destinato ad una società sportiva) assegnato al Tennis Club di S. Croce S.A. "per l’attività svolta e le benemerenze acquisite". Quindi il premio "Di Ciolo" (destinato ad un tecnico sportivo) assegnato a Giovanni Bongiorni (Ex velocista, frazionista, primatista italiano nella staffetta 4x400, oggi allenatore della figlia Anna Bongiorni) "per per aver concorso al raggiungimento di risultati di alto livello internazionale" e il premio "Pacchini"(destinato ad un dirigente sportivo) assegnato ad Alfonso Nardella "per essere costante interprete del valore sociale dello Sport".

Sono oltre 150 gli atleti premiati. Tra loro Leonardo Pioli, finalista ai Mondiali con la nazionale italiana di Canottaggio in 8+ e campione italiano, inoltre i tanti premiati della Scherma Di Ciolo, tra cui spiccano Vittoria Pinna (campione d’Europa fioretto under 17 individuale e squadra, vice campionessa italiana Under 17. Vincitrice prova coppa del mondo Cabries e Napoli Under 17), Matteo Morini (vice-campione del mondo fioretto under 20 squadra), Gabriele Cimini (campione del mondo spada squadra, bronzo Campionati d’Europa spada squadra). Un premio anche per le pisane del Dream Volley Eva Ceccatelli, Giulia Bellandi, Sara Cirelli, Elisa Spediacci, Giulia Aringhieri e Raffaella Battaglia, atlete del Sitting paraolimpico che hanno conseguito l’oro all’Europeo. Nell’atletica a dominare la scena è stata Anna Bongiorni capitana femminile che ha ottenuto nella staffetta il primo agli Europei A squadre, oltre ad aver ottenuto svariati riconoscimenti agli italiani assoluti. "Abbiamo voluto organizzare questa giornata di premiazioni – ha dichiarato l’assessore allo sport Frida Scarpa – all’interno del palazzo comunale per dare il giusto riconoscimento a tutti gli atleti che si sono contraddistinti durante il 2023 in imprese sportive che magari non sono conosciute come meriterebbero da tutta la città". L’assessore ha concluso il suo intervento parlando dell’associazionismo sportivo: "Si tratta di un’ulteriore iniziativa che ha come obiettivo quello di avvicinarci sempre di più ad associazioni e società sportive manifestando sostegno e supporto al loro grande lavoro, da un punto di vista del benessere psicofisico e sociale, nel tessuto territoriale della nostra città - conclude l’assessore Scarpa -. L’amministrazione deve fungere anche da sprone per mettere in evidenza e incentivare il fatto che i percorsi di sacrificio e impegno in ogni attività vengono riconosciuti e celebrati con orgoglio da tutta la comunità cercando di incentivare lo spirito di appartenenza".