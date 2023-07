Pisa, 8 luglio 2023 - Il giardino della sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa, in via Santa Caterina 16, ha accolto la premiazione del contest "ING-ANNI quando Ingegneria fa rima con Fotografia..." EVENTO E CELEBRAZIONI - Un evento che rientra tra le celebrazioni del centenario dell'albo, cui hanno aderito gli ingegneri iscritti all'ordine che hanno proposto, con gli scatti presentati in concorso, il lato artistico della professione. Dettagli notati durante la giornata lavorativa, fissati in modo creativo con particolare capacità tecnica. LA CLASSIFICA - Prima classificata è la foto di Maria Francesca Fascione, intitolata “Ti tengo io”. Seconda classificata la foto di Alessandro Ratti con la foto “Stalagmiti”. Terza classificata Ornella Parrini con la foto “Coordinatore della sicurezza”. Menzione speciale per Sara Grazian e la sua “Illuminarsi (anche di giorno). Soddisfatta la presidente della giuria Simona Savarelli, che ha evidenziato che: “E' stato un lavoro particolare, visto che i partecipanti hanno dovuto coniugare l'aspetto fotografico a quello professionale. Gli scatti sono apparsi tutti di qualità, e hanno colto con efficacia il tema del contest, ovvero guardare diversamente quello che tutti i giorni abbiamo sotto gli occhi”. I PREMI - I premi sono stati consegnati ai vincitori dal presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa Leonardo Mattolini e della vicepresidente Claudia Marchetti, che ha anche curato l'organizzazione dell'evento. “La prima delle iniziative messe in campo per questo centenario – ha detto il presidente Mattolini – voleva rappresentare un modo simpatico e diverso per rendere più attivi gli iscritti nell'attività dell'Ordine. Obiettivo centrato con una bella partecipazione a significare che sempre più l'ordine professionale deve essere rappresentativo degli iscritti e gli iscritti devono essere attori protagonisti dell'istituzione.” La foto prima classificata sarà la prossima copertina del periodico "Galileo". MOSTRA ITINERANTE - Sempre negli spazi esterni della sede, è stata allestita la mostra itinerante del centario realizzata dal CNI, composta da 12 roll up che illustrano la storia dell’Albo degli Ingegneri, dalla sua nascita fino ai giorni nostri, attraverso 12 date significative. M.B.