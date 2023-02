Premiate le tre migliori tesi di laurea dedicate ai temi della sostenibilità

Tre studenti (un pisano, un livornese ed un fiorentino) sono stati premiati con 1500 euro ciascuno per le migliori tesi nel settore della sostenibilità. Alla simbolica cerimonia, c’erano il rettore Riccardo Zucchi, Elisa Giuliani, prorettrice per la sostenibilità dell’ateneo, sono stati accolti dalla prorettrice per la Sostenibilità e l’Agenda 2030, Marco Raugi, già presidente della Commissione di Ateneo per lo sviluppo sostenibile, e la professoressa Giovanna Pizzanelli, membro della stessa Commissione. I tre studenti premiati sono Lorenzo Rapone, Federico Tozzi e Andrea Vezzosi. Tozzi, nato a Pisa nel 1994, è risultato vincitore per il macrosettore "Scienze chimiche, Scienze biologiche, Scienze agrarie e Scienze del farmaco" e "Scienze mediche e Scienze veterinarie". Si è laureato al corso magistrale di Chimica industriale, con votazione di 110110, discutendo una tesi dal titolo "Catalisi e biocatalisi per la valorizzazione sinergica di biomasse lignocellulosiche in ottica di green chemistry". Vezzosi, nato a Bagno a Ripoli nel 1996, è risultato vincitore per il macrosettore "Scienze dell’antichità, Filologico-letterarie, Storico-artistiche, Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche" e "Scienze giuridiche, Scienze economiche e statistiche, Scienze politiche e sociali". Si è laureato al corso magistrale di Strategia, management e controllo, con votazione di 110110 e lode, discutendo una tesi dal titolo "Le principali implicazioni delle emissioni di green bond: alcune realtà a confronto". Rapone, nato a Livorno nel 1997 si è laureato al corso magistrale in Ingegneria edile-architettura, con votazione di 110110 e lode, ha discusso una tesi sullo studio di differenti sistemi avanzati da involucro edilizio per l’efficientamento energetico. Il rettore Zucchi si è complimentato, aggiungendo: "La nostra università è tra le poche in Italia ad avere una prorettrice proprio con questo incarico e cioè di perseguire obiettivi e traguardi nel campo della sostenibilità ambientale.

"Ci sembra importante – ha detto Giuliani - che ci sia una nuova classe di studentesse e studenti che si concentri sul trovare soluzioni ai problemi complessi della sostenibilità". "Le tematiche relative agli obiettivi dell’agenda 2030 – ha commentato Raugi - afferiscono alla scienza, alla tecnologia, alla cultura, all’economia, alla giustizia, alla coesione sociale e allo sviluppo umano e si caratterizzano per una forte vocazione inter e multidisciplinare". "L’iniziativa – ha concluso la professoressa Pizzanelli - è stata intrapresa durante il precedente mandato della Commissione per lo sviluppo sostenibile di ateneo al fine di promuovere la cultura della sostenibilità economica".

Carlo Venturini