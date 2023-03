Premi a sette guerrieri pisani Torna il famoso riconoscimento

Torna il premio "Il Guerriero Pisano", riconoscimento assegnato a pisani, di nascita o adozione, e a enti, cooperative e società che operano sul territorio e che si sono distinti in vari settori, contribuendo a dare lustro alla Città. La cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì alle 17 in Sala delle Baleari, a Palazzo Gambacorti. Sempre a Palazzo Gambacorti si è svolta la presentazione, alla presenza dell’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini, del presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, della consigliera comunale Virginia Mancini, del presidente e del segretario dell’associazione Il Guerriero Pisano, Alessandro Cesarotti e Claudio Grande.

"Il Guerriero Pisano – dichiara l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini - è un riconoscimento importante che come amministrazione abbiamo sempre sostenuto. Questa edizione è in particolare dedicata ai Guerrieri di Pace e vede premiati alcuni pisani che si sono contraddistinti principalmente per motivi di carattere sociale, scelta che rafforza ulteriormente questo premio. Mi piace inoltre l’abbinamento tra le parole “guerriero”, che di solito fa pensare a qualcosa di negativo, e “pace”. Possiamo infatti sicuramente definire guerriero chi combatte ogni giorno per gli altri, occupandosi dei più deboli e dei più indifesi, aiutando chi soffre; chi assiste i malati negli ospedali, chi combatte contro una disabilità, chi lavora nei pronto soccorso.

La Giuria quest’anno ha deciso di premiare: Cecilia e Pascal Biver, Alessandro Carta, Don Luca Casarosa, Eva Ceccarelli, CISOM, Mensa Caritas – Santo Stefano, Massimo Santini, Maria Antonietta Scognamiglio.

Giunto alla XXI edizione il premio prende il titolo da una delle imprese più entusiasmanti e gloriose della storia di Pisa repubblicana e marinara, la conquista delle isole Baleari, tra il 1113 e il 1116. Protagonista e artefice di tale evento fu il "guerriero pisano" che con coraggio, fierezza, senso civico e straordinarie doti di soldato di terra e di mare superò difficoltà e ostacoli per quel tempo quasi sovrumani. Per questo motivo il premio ha come simbolo un guerriero pisano in costume del XII secolo riprodotto a sbalzo su lastra d’argento e dipinto a mano.

La giuria: Alessandro Cesarotti (presidente dell’associazione Il Guerriero Pisano), Alessandro Gennai (presidente del Consiglio Comunale di Pisa) Filippo Bedini (assessore alle tradizioni storiche del Comune di Pisa), Riccardo Buscemi (vicepresidente del Consiglio Comunale di Pisa), Andrea Serfogli (consigliere comunale), Paola Zerboni ("La Nazione") Roberta Galli ("Il Tirreno"), Giuseppe Rossi ("50 Canale"), Assunta De Salvo ("Telegranducato").