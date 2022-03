Preghiera ecumenica in Borgo i cristiani invocano la pace

Una preghiera ecumenica per la Pace in Ucraina: è in programma domani sera, alle 21, nella chiesa di San Michele in Borgo, mentre una seconda iniziativa si terrà venerdì 18 matzp nella Chiesa di S. Croce in Fossabanda. Tutte le confessioni cristiane di Pisa, insieme, hanno deciso di darsi appuntamento domani sera e utilizzare l’arma della preghiera, "per mettere fine a questo assurdo ed immotivato conflitto". "Il nostro compito di cristiani è di chiedere al Signore di intervenire per fermare questa follia, che coinvolge soprattutto civili inermi. Pensiamo che, oltre al sostegno materiale nell’accoglienza e nell’assistenza, affidare a Cristo le migliaia di profughi, a causa delle guerre in atto in diverse parti del mondo, che in queste ore si affollano alle frontiere europee, sia un nostro dovere da credenti". La preghiera, aperta a tutti, inizierà con un breve momento esterno alla chiesa di Borgo Stretto per poi proseguire l’interno. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare". Intanto la chiesa pisana si mobilita a sostegno del popolo ucraino. La Caritas diocesana ha aperto, un conto corrente bancario (Iban IT60U0523214002000000012410, causale "Ucraina") destinati al sostegno delle attività di Caritas Ucraina, che già sostenuto 815mila persone dopo la crisi del 2014 e può contare sulla rete delle 36 Caritas diocesane, con 19 centri polivalenti in tutto il Paese per mettere in atto una risposta all’emergenza: accoglienza delle famiglie, trasporto verso amici, familiari o centri collettivi per ottenere riparo e sostegno e gestione degli stessi centri ollettivi per dormire, mangiare, prendersi cura dei bambini. ...