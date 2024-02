Precipitazioni sparse: un romanzo che parla di oggi

Appuntamento questo pomeriggio alle 18 nei locali della libreria "Tra Le righe" in via Corsica 8 per la presentazione del romanzo "Precipitazioni sparse" (Astarte Edizioni). L’autore Jacopo Panizza (nella foto) dialogherà con lo scrittore e giornalista Saverio Bargagna e l’attivista Silena Baino di Legambiente Pisa. "Precipitazioni sparse" è un romanzo corale e surreale che ci parla del mondo di oggi. Quando il lago del paese sparisce all’improvviso, portando alla luce macerie e rifiuti, la cittadina di Runìco deve adattarsi al cambiamento inaspettato e ritrovare l’equilibrio perduto, decidendo se intraprendere la strada della metamorfosi e quella della fuga.

L’assenza del lago apre la strada a profondi cambiamenti personali, in un romanzo corale dai toni surreali che vede alcuni personaggi mettersi in discussione, sullo sfondo di una cittadina che non sembra preoccuparsi di un fenomeno fino ad allora inimmaginabile.

A causa delle condizioni climatiche, l’acqua tornerà a colmare l’intera vallata, consumerà terreno e vite e si mescolerà ai fiumi e al mare a oriente in un unico organismo. Mentre le piante impareranno a convivere con l’acqua, animali e persone saranno costrette a trovare riparo altrove, insieme, cercando rifugio in terre straniere come migranti imprevisti e sbalorditi.

Precipitazioni sparse, nato dal progetto di scrittura a quattro mani di Sabrina Corsini e Jacopo Panizza e pubblicato da Astarte Edizioni, parte dall’ambientazione immaginaria di Runìco per parlarci del mondo in cui viviamo, afflitto dai cambiamenti climatici e da eventi meteorologici estremi che hanno impatti sempre più gravi sulle persone di ogni parte del mondo, costrette a lasciare le loro terre d’origine per cercare riparo.