Precipita dalle spallette sull'Arno: gravissima una donna di 33 anni

Pisa, 8 settembre 2023 – Una turista britannica di 33 anni, residente in Scozia, è ricoverata in gravi condizioni e in prognosi riservata all'ospedale di Pisa dopo essere caduta la scorsa notte dalle spallette sull'Arno nel centro storico cittadino.

La donna era in compagnia di un'amica con la quale è giunta in città ieri per un breve soggiorno alloggiando in un hotel. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la donna avrebbe partecipato ieri sera allo spettacolo 'Metempsicosi’, un djset svoltosi nella centralissima piazza dei Cavalieri, e l'amica che era con lei ha riferito che entrambe avrebbero bevuto nel corso della serata.

Una volta salita sulla spalletta la turista ha perso l'equilibrio per cause ancora in corso di accertamento precipitando rovinosamente per alcuni metri e procurandosi un grave trauma cranico. Con l'ausilio dei vigili del fuoco, la donna, non cosciente, è stata caricata su una barella e trasferita in ospedale.