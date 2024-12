Posti da addetti di cantiere per azienda in crescita

E’ in corso la ricerca di un verniciatore e due addetti di cantiere per rinforzare il team in crescita. Posizioni disponibili: verniciatore per preparazione e applicazione di vernici su superfici metalliche, legno e altri materiali; controllo della qualità delle lavorazioni e delle finiture; manutenzione degli strumenti e delle attrezzature da lavoro. Requisiti: esperienza pregressa nel ruolo, preferibilmente in ambito industriale o edilizio; conoscenza delle tecniche di verniciatura e dei materiali utilizzati; precisione, attenzione al dettaglio e capacità di lavorare in autonomia.

Addetti di cantiere (2 posizioni); supporto nelle attività quotidiane di cantiere; movimentazione materiali, montaggio e smontaggio attrezzature; assistenza nella preparazione delle superfici e nelle operazioni di ristrutturazione e costruzione. Requisiti: esperienza pregressa in lavori di cantiere (anche breve esperienza); conoscenza delle normative di sicurezza sul lavoro; ottima capacità di lavoro in squadra e adattabilità. Inviare uil currculum; [email protected],