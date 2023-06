Poster della Luminara in regalo Domani per i lettori de "La Nazione"

La notte magica del 16 giugno celebrata con un poster della Luminara. E’ questo il regalo de La Nazione ai suoi lettori di Pisa, Litorale, Cascina, Calci, Vicopisano, San Giuliano e Vecchiano, in uscita domani in abbinamento gratuito con il quotidiano (si consiglia la prenotazione nell’edicola di fiducia). Il poster, in grande formato e carta lucida, fotografa la veduta di insieme dall’alto dei Lungarni illuminati da migliaia di luci che riflettono sulle acque dell’Arno e sullo sfondo la torre anch’essa illuminata nella magica notte di San Ranieri. La foto è stata offerta dal Comune di Pisa che ha patrocinato l’iniziativa, la quale è realizzata grazie al sostegno di un gruppo di sponsor: Coface for trade, Crea Costruzioni, Collegio geometri Pisa, Banca Popolare di Lajatico, Assicurazioni Del Rosso, Acque SpA, Smile Pisa Clinica Dentistica Luisi, BigMat Casarosa Ida, Kronos Sport and Fashion e Carla Viegi gioielli. Il poster sarà un’anteprima di quella che si prospetta una notte sublime: lo spettacolo dei Lungarni illuminati da centomila lumini e Palazzo Pretorio che torna vestito di luci in seguito al recente restauro.

"Le scenografie offerte dalla Luminara sono quanto di più efficace per restituire la bellezza della cornice dei Lungarni - spiega l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini- e diffonderla con un poster è un’idea che accogliamo con grande entusiasmo perché va nella direzione di una sempre maggiore valorizzazione della scenografia della Luminara. Siamo lieti di iniziare questa collaborazione con l’auspicio che possa durare negli anni con l’obiettivo di attrarre sempre più persone". La grande novità di quest’anno sarà il carattere sostenibile della manifestazione: "Una volta smontato l’allestimento - conferma Bedini -, i 100mila lumini saranno restituiti alla ditta fornitrice che provvederà a recuperare la cera non consumata e riciclare le parti in pcv (bicchierini) e in metallo (tappi antivento)".

Per il futuro della Luminara invece è già sulla scrivania dell’assessore un progetto ambizioso: "Abbiamo in mente la realizzazione, a breve o medio termine, di una nuova biancheria che si ispiri a quelle ottocentesche e inoltre fare di Palazzo Pretorio il più bello in assoluto con una ricostruzione che va al di là del profilo del palazzo. Il progetto prevede un allestimento apposito anche per la torre dell’orologio. E’ partita inoltre un’interlocuzione per realizzare una biancheria ad hoc per gli Arsenali Medicei e dal prossimo autunno daremo il via allo studio di fattibilità per far entrare la Luminara in via Santa Maria fino al Duomo come nel suo percorso ottocentesco". Per ultimo, è ancora in ballo la candidatura a Patrimonio immateriale dell’Unesco. "E’ un percorso lungo – evidenzia Bedini -, ma un obiettivo che ci siamo prefissati: abbiamo ancora molto lavoro da fare per tornare all’essenza originaria della Luminara, cifra del primo mandato, e che porteremo avanti per raggiungere questo grande risultato".

Ilaria Vallerini