Postamat saltato in aria Bottino da 30mila euro

"Ho pensato al terremoto", un boato e poi un lampo rosso in via XX Settembre a Calci. Nella notte tra lunedì e martedì, più precisamente intorno alle 3, è stato fatto saltare il bancomat dell’ufficio postale con un’operazione violenta e fulminea. Il botto ha tirato giù dal letto tutto il centro del paese, proprio nell’ultima notte di festeggiamenti in occasione della fiera di Sant’Ermolao. Un furto ad arte messo in piedi da esperti del "mestiere" e che ricalca lo stesso modus operandi del raid di domenica notte a Calcinaia. Anche qui, l’uso dell’acetilene per far saltare l’Atm. "Erano in tre, con jeans e passamontagna" ha raccontato uno dei vicini che ha assistito alla scena dalla finestra di casa. L’uomo, infatti è stato svegliato prima dal rumore delle voci che provenivano dalla strada, poi dopo aver svegliato il resto della famiglia, ha visto i tre uomini all’opera davanti l’ufficio postale, sbirciando dalla finestra. "L’esplosione è stata fortissima" continua il testimone oculare, che ha subito chiamato il 112 dal giardino di casa. Lo stesso giardino, posizionato dalla parte opposta della strada, dove il giorno dopo ha trovato residui del bancomat fatto saltare in aria, a dimostrazione della potenza esplosiva usata dalla banda.

"Gli uomini parlavano tra di loro in italiano, con un accento straniero, ogni tanto usavano la loro lingua che però non sono riuscito ad identificare". Un’esperienza, quella della famiglia, da dimenticare. "Erano in tre – spiega invece un’altra residente che ha assistito alla scena -. Uno stava in macchina, un altro davanti al bancomat e il terzo dirigeva le operazioni". Tanta paura per i residenti, secondo quanto raccontato, gli uomini potrebbero essere stati in quattro. Infatti, uno di loro sembra si sia appostato in cima alla via per fare da palo con in braccio un mitra. Il bottino portato via dalla banda risulterebbe di circa 30mila euro; ad indagare sul fatto il comando provinciale dei carabinieri di Pisa che stanno mettendo al vaglio le immagine delle telecamere in zona. "La percezione che ho avuto è che fossero armati" conferma almeno in parte la versione una residente, che però non è sicura di quello che ha visto in quanto la strada di notte è poco illuminata. Una banda quindi, che potrebbe essere la solita che ha operato domenica a Calcinaia, deflagrando il bancomat della Bpm con scarso successo, dato l’arrivo immediato dei carabinieri. In tanti ieri, hanno trovato l’ufficio delle poste chiuso, ufficialmente "per lavori infrastrutturali", ma nel paese già tutti sanno del furto.

Enrico Mattia Del Punta