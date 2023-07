"Posizioni in linea con il programma di Martinelli, solidarietà al segretario"

"E’ incredibile leggere le parole del presidente del Parco Lorenzo bani, che definisce opinione personale le perplessità del segretario del Pd, Andrea Ferrante, riguardo al nuovo piano integrato del Parco. per questo esprimiamo piena solidarietà a Ferrante". Lo afferma in una nota la segreteria del circolo dem Putignano-Sant’Ermete-Coltano-Ospedaletto, precisando che "in realtà le affermazioni del segretario comunale Ferrante riprendono quanto è scritto nel programma del candidato sindaco Paolo Martinelli; affermazioni ben note a tutto il partito e votate dalla coalizione: assai personale e strumentale, al contrario, ci sembra la posizione di chi, ignorando critiche e richieste, ha pervicacemente portato avanti il piano del parco senza confrontarsi neanche con gli organismi di partito".

Insomma nel Pd pisano si consuma l’ennesima frattura interna: da una parte il presidente dem del Parco, Lorenzo Bani (vedi intervista qui sopra) che tira dritto e dall’altra il segretario comunale del Pd, in quota Schlein (la componente bonacciniana per ora non si è espressa), che lo critica apertamente. E il circolo Pd Putiganno-Sant’Ermete-Coltano-Ospedaletto non solo sposa la linea ferrante ("questo piano del parco deve essere sostanzialmente rivisto, anche attraverso un confronto partecipato e serio") ma attacca direttamente il presidente dell’ente regionale. "Troviamo assai discutibile - conclude la nota della segreteria - che il Presidente Bani si permetta di criticare aspramente i sindaci della comunità del Parco, per la sola ragione che non concordano con lui. Al contrario, la voce dei rappresentanti di istituzioni democratiche eletti dai cittadini (e non nominati) dovrebbe essere ascoltata con grande attenzione".

Volano gli stracci in casa dem, in attesa di conoscere il pensiero, sul documento, del presidente regionale, Eugenio Giani, anche lui del partito democratico

Gab. Mas.