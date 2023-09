"Portatemi in carcere, lì mangio". In 5 giorni due denunce e due arresti. Ma il giovane è ancora libero

PISA-PONTEDERA

Ora spera che il Tribunale di sorveglianza decida per lui una misura più afflittiva. Il carcere. Dove vuole andare perché, ha detto, "almeno avrebbe il pasto assicurato". Per farsi mettere in galera un 33enne di origine senegalese in cinque giorni ne ha combinate di tutti i colori. Fino all’epilogo di sabato mattina quando ha sfasciato il vetro della macchina della polizia ferroviaria. Dopo aver messo a soqquadro mezzo pronto soccorso, come il nostro giornale ha scritto nell’edizione di domenica.

Ma, andiamo a ritroso e cominciamo con la notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana quando il 33enne viene fermato da una pattuglia dei carabinieri a Pontedera. I militari lo riconoscono e sanno che è in libertà vigilata e che a quell’ora non avrebbe dovuto essere lì. Lo perquisiscono e gli trovano addosso 112 grammi di hashish. Lo portano in caserma e la mattina dopo in tribunale a Pisa per l’udienza per direttissima dove il giudice convalida l’arresto e dispone la scarcerazione con l’obbligo di firma per tre giorni alla settimana. Torna libero e torna a Pontedera.

Ma, evidentemente perché non è riuscito a farsi mettere in carcere, il 33enne va al Cim-Centro di igiene mentale e mette a soqquadro la struttura. Minaccia, offende, spacca. Dal Cim viene richiesto l’intervento della polizia. Gli agenti arrivano in pochi minuti e riescono a far salire il senegalese in macchina e portarlo negli uffici del commissariato. Lo redarguiscono e dopo aver adempiuto a tutti gli atti del caso lo rilasciano. Pochi minuti, il tempo di attraversare la città, e il 33enne torna al Cim dove fa nuovamente confusione. Arrivano carabinieri e i poliziotti e questa volta il 33enne viene portato in caserma e denunciato una seconda volta. Venerdì in serata il giovane decide di andare a Pisa ed è quì, tra il pronto soccorso e la zona della stazione, che commette altri reati gravi. Comprese le aggressioni in ospedale dove spacca computer e sedie. Alle 6 di sabato gli uomini della polfer lo arrestano per danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e per violazione della misura della libertà vigilata dopo che ha spaccato il vetro della macchina della polfer. Anche agli agenti della "ferroviaria" dice di aver compiuto questi gesti perché vuole essere arrestato e recluso al Don Bosco. A questo punto, forse, è il caso che venga accontentato... prima che faccia del male a qualcuno.