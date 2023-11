"Port Authority dimentica i ciclisti". L’affondo della Fiab per le alzaie

Nel corso della trasmissione televisiva "che ha provocato l’azzeramento del consiglio della Port Authority di Pisa abbiamo notato l’omissione di una delle opere fondamentali da realizzare per lo sviluppo del territorio, ovvero la ciclovia direttissima Pisa-Livorno lungo le alzaie del canale dei Navicelli". Lo denuncia Fiab di Pisa ricordando che l’opera "è già inserita nel Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) del Comune di Pisa e in quello di area vasta siglato a giugno 2022 in Regione dai sindaci di Livorno, Pisa e Lucca". Leonora Rossi, presidente della Fiab, sottolinea che il Piano operativo comunale in corso di approvazione "auspica per il canale dei Navicelli la creazione di un circuito di fruizione lenta fondato sul principio dell’intermodalità acqua-bici in sinergia con i lineamenti programmatici del nuovo Piano Integrato del Parco e in precedenti incontri con la Port Authority di Pisa avevamo condiviso la ‘visione’ di rendere le alzaie dei Navicelli il Parco Urbano di Porta a Mare". Da qui l’appello rivolto alla futura governance della municipalizzata che il 6 dicembre con l’assemblea dei soci potrebbe avere un nuovo assetto: "Auguriamo che la direzione della Port Authority di Pisa - osserva la Fiab - torni a essere pienamente operativa al più presto e che si possa ripartire proprio dai progetti del parco fluviale lungo il canale dei Navicelli con ciclovia lungo le alzaie e passerella girevole a Calambrone: interventi che porterebbero alla riqualificazione dell’area e a una maggior fruizione da parte dei pisani. L’opera completerebbe l’asse ciclabile direttissimo Pisa-Livorno, che nel tratto da Calambrone a Livorno fa parte della Ciclovia Nazionale Tirrenica, già in fase di realizzazione nel Comune del Livorno. Una Port Authority nuovamente operativa potrà offrire prezioso supporto al completamento della pista Porta a Mare-Ikea in corso di realizzazione dal Comune (con fondi Ikea) che per un tratto attraversa la darsena: continueremo a offrire disponibilità e collaborazione nel suggerire le caratteristiche degli interventi per la ciclabilità e valutare assieme le soluzioni progettuali".