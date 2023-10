Porsche spericolata. Interviene la polizia

Non ha voluto sottoporsi ad accertamenti circa l’eventuale assunzione di stupefacenti. Ma c’è di fatto che era in stato di agitazione e con la Porsche aveva fatto manovre azzardate. Si tratta di un 50enne residente in provincia. L’uomo poco dopo le due del mattino della notte scorsa era stato notato dai poliziotti che in quel mentre transitavano sull’ Aurelia, alla rotonda di via Livornese, mentre compiva manovre azzardate. In stato di agitazione psico-fisica, è stato invitato a sottoporsi ad accertamenti sanitari all’ospedale per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, ma – si apprende – si è rifiutato categoricamente e pertanto denunciato all’autorità giudiziaria. Il potente veicolo a bordo del quale aveva appena compiuto evoluzioni azzardate è stato affidato, per il ritorno a casa, a persona di fiducia indicata dallo stesso trasgressore: