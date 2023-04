Ponte riaperto nella via di Palazzetto

Via di Palazzetto è tornata completamente percorribile, da lunedì 3 aprile, dopo che sono terminati i lavori al ponte che collega la strada alla località Figuretta. Sul luogo si sono recati il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio e l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Corucci.

"Era un’opera molto attesa dai cittadini che, grazie agli uffici tecnici del Comune ed all’azienda Saf che ha condotto i lavori, sono terminati con largo anticipo sui tempi previsti – dice Di Maio –. Alcuni interventi hanno interessato anche il ponte Mediceo che collega la via di Palazzetto alla località della ‘Figuretta’. Su questa strada eravamo già intervenuti qualche anno fa con il risanamento del rilevato stradale e con alcuni accorgimenti relativi al restringimento della carreggiata. Oggi restituiamo totalmente ristrutturato il ponte, rinnovato e con un nuovo guard rail". "Come annunciato dal sindaco sono terminati i lavori nella zona Palazzetto-Figuretta che hanno visto tra i principali interventi quello al ponte sul fosso della Vicinaia – afferma l’assessore Corucci –, per un quadro economico di 143mila euro, uno dei fondi europei finanziati con il Pnrr che il comune di San Giuliano Terme è riuscito ad intercettare". I lavori hanno riguardato il ponte in cemento armato e hanno previsto scarifica e rifacimento del manto stradale, demolizione del parapetto esistente, realizzazione di nuovi cordoli sul bordo del ponte per l’installazione di guardrail acciaio-legno e il recupero di alcuni punti che presentavano una situazione di degrado. Tra gli interventi minori si segnala il risanamento dei muri in pietrame–laterizio che presentavano una situazione di degrado accentuata, risultando non idonei per la sicurezza di coloro che percorrono la strada.