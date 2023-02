Ponte ciclopedonale Cisanello-Riglione Installata la prima maxi-antenna

di Gabriele Masiero

PISA

È stata issata e montata ieri la prima delle due grandi antenne che sorreggono la struttura del ponte ciclopedonale che attraversa l’Arno collegando i due quartieri di Riglione a Cisanello, a Pisa. Alta oltre 30 metri, insieme all’antenna gemella dalla parte di Cisanello sosterrà la passerella strallata in acciaio corten e cemento armato per una lunghezza di 662 metri. "Tra poche settimane la struttura sarà completata - ha detto il sindaco, Michele Conti, durante il sopralluogo al cantiere - e sarà quindi visibile il nuovo ponte che attraversa il fiume". Stando alle previsioni di Palazzo Gambacorti, il ponte sarà infatti inaugurato tra marzo e aprile.

"Una forte emozione vedere davanti ai nostri occhi, dopo tanti anni di attesa, una grande opera come questa che prende forma - ha aggiunto il sindaco - perché la nuova infrastruttura ricollegherà finalmente le due sponde dell’Arno, ridisegnando la mobilità tra due quartieri tra i più popolosi della città, dando grande impulso alla mobilità sostenibile e contribuendo a migliorare sostanzialmente mobilità, accesso ai servizi, tempi di spostamento e qualità della vita per molti cittadini". Attraversando il nuovo ponte sarà infatti possibile connettersi alla ciclopista del Trammino e a quella del Tirreno e, ha osservato Conti, "per una città come la nostra, di medie dimensioni, ma attrattiva dove moltissime persone vengono da fuori ogni giorno per motivi di lavoro e studio, questo ponte consentirà di muoversi in maniera veloce e agevole verso il nuovo polo ospedaliero di Cisanello, abbattendo fortemente i volumi di traffico in entrata in città".

La nuova passerella sarà completamente accessibile a pedoni, biciclette e persone disabili, dato che le rampe presentano un’inclinazione massima del 5%, come previsto dalle norme in materia di percorsi pedonali. L’intervento ha un costo complessivo di 3,5 milioni di euro, di cui 1,7 milioni finanziati dal Comune di Pisa e 1,4 milioni dalla Regione Toscana, a cui si aggiunge un contributo di 400 mila euro da parte dell’Aoup. "Siamo in una fase delicata e importante del cantiere – ha concluso il direttore di Pisamo, Alessandro Fiorindi - perché abbiamo posizionato la prima antenna dalla quale partiranno tutti gli stralli che tengono su la struttura dell’impalcato del ponte, prima dalla parte di Riglione e presto ci sposteremo dalla parte di Cisanello per completare la struttura in metallo. Infine eseguiremo i getti di completamento e copertura, in cemento e asfalto, con l’installazione della balaustra di contenimento, per completare la pista ciclopedonale che scorre sopra il ponte. Il cantiere, anche in queste fasi delicate, procede regolarmente e sta rispettando il cronoprogramma previsto".