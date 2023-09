Pompieropoli, vigile del fuoco per un giorno

Vigili del fuoco per un giorno. Oggi i bambini avranno la possibilità di diventare “pompieri per un giorno”, partecipando a Pompieropoli! (nella foto Valtriani-Del Punta una passata edizione nella caserma di Pisa) L’appuntamento è a Ghezzano, al Parco “Alice Bernardi”, piazzetta Tempesti dalle 15.30 alle 19.30. "Pompieropoli - commenta Francesco Simonini, vigile del fuoco e capogruppo in Consiglio comunale di San Giuliano Terme - è un percorso che simula le vere attività svolte dai vigili del fuoco nel corso dei loro servizi".

Le attività organizzate. "Si va dalla discesa rapida al passaggio sotto un tunnel, dall’attraversamento di un ponte tibetano alla salita della scala italiana, da una rampicata in parete al passaggio sopra un asse di equilibrio".

"Insomma – aggiunge – un pomeriggio all’insegna del divertimento e della cultura del servizio verso gli altri, che spesso salva la vita. È ciò che muove a diventare vigili del fuoco".

Simonini aggiunge: "Ringrazio il Comune, gli organizzatori dell’estate Sangiulianese e tutti coloro che hanno concorso all’organizzazione della giornata".

Al termine del percorso verrà consegnato ai bambini il diploma di "Pompiere per un giorno".

Saranno presenti Emergency, gruppo Pisa, con un banchetto informativo, uno stand del canile intercomunale Soffio di vento.

Un evento con il sostegno di Estate Sangiulianese, Comune di San Giuliano, a cura di Unicef e associazione dei vigili del fuoco in pensione.