Polizia turistica cresce il servizio

Polizia turistica del Comune di Pisa, il servizio è stato esteso e potenziato, prevedendone l’applicazione per un periodo più lungo, l’impiego di un maggior numero di agenti e l’ampliamento degli ambiti operativi. Gli agenti, riconoscibili grazie a un gilet giallo con la scritta “Tourist Police”, sono entrati in servizio già nel primo fine settimana di aprile e proseguiranno fino alla fine di ottobre. Nei mesi di aprile, maggio, settembre e ottobre gli uomini della Municipale saranno in piazza Duomo per almeno un turno dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi. A giugno, luglio e agosto il servizio sarà invece attivo tutti i giorni con due turni (mattina e pomeriggio). Gli agenti “dedicati”, compreso il coordinatore, saranno in tutto 13, (rispetto ai 10 dello scorso anno), tutti con idonea formazione. La loro attività sarà supportata dalla presenza di un ufficio mobile in piazza del Duomo. Il servizio interesserà principalmente piazza del Duomo e piazza Manin, ma potrà essere esteso anche alle vie limitrofe (piazza Arcivescovado, via Roma, via Santa Maria). Dal 22 luglio al 30 settembre 2022 sono stati registrati: 142 interventi degli agenti; 29 denunce di furto presentate direttamente all’ufficio mobile.