Polizia sempre più aperta "Ascolterò i cittadini No alla militarizzazione"

di Antonia Casini

Conosce Pisa, al momento, da "turista", ma da giorni si sta informando, oltre ad aver sentito più volte il suo predecessore, Gaetano Bonaccorso, divenuto questore di Venezia. Primo giorno effettivo di lavoro del nuovo questore Sebastiano Salvo (57 anni, genovese, in polizia dal 1989, foto Del PuntaValtriani) che arriva da Asti e ha già fatto un elenco delle priorità. Prima fra tutte, "creare le condizioni per fare al meglio, puntando al dialogo e alla sinergia. L’unione fa la forza anche con carabinieri, finanza, municipale... E l’amministrazione comunale". La sua visione è di "una questura il più possibile aperta". Sul personale parla di "problema normativo. Da qui al 2027 ci sarà un esodo di risorse. Devastante il blocco del turnover. Stanno andando in pensione tanti colleghi, il reclutamento ha ritardato ed è necessaria la formazione. Si può rimettere in discussione i parametri con i quali si assegnano agenti a Pisa, ma nel frattempo abbiamo questo capitale e dobbiamo ottimizzare i processi organizzativi senza sprechi". Sui recenti fatti violenti di Stazione e Vettovaglie con la guerra tra le bande. "Ci sono fasi critiche da affrontare con risposte straordinarie, ma se la straordinarietà è la regola significa che qualcosa a livello sociale non va. Non è possibile che una città per funzionare abbia bisogno di una militarizzazione sistematica: non ci sono tali risorse e poi vuol dire che va rivista la costruzione del modello sociale. Non si può affermare che la panacea è fatta da 20-30 uomini in più. Se serve una risposta nell’immediatezza per un problema si utilizzano anche ma poi occorre scegliere altre strade. Anche l’immigrazione non può essere affrontata solo con la polizia, il tema dell’integrazione è importante. Il ruolo delle forze di polizia, in momenti come questo, è anche quello di raccordare un sistema". Pisa come "tappa importante di crescita. Mi gratifica". Quindi racconta la sua "voglia di mettersi in gioco e conoscere nuove persone lasciando un’eredità al suo successore per il bene della collettività".

Sul rapporto con associazioni e comitati di quartiere, spiega: "L’apporto della collettività è irrinunciabile. Sono un sostenitore delle associazioni cittadine che possono dare un contributo fondamentale. Rappresentano un patrimonio informativo che, se opportunamente veicolato, ci consente di conoscere ancora meglio il territorio e i problemi. Ovviamente non basta firmare un protocollo in prefettura. E’ necessario un rapporto costante. Dialogare con tutti senza arroccarsi". Quindi lo stadio e il Pisa calcio: "Esistono le regole e una cabina di regia, in sinergia con il Comune, la via è quella, va adattata per ridurre al massimo gli incidenti (eliminare i conflitti, flussi controllati, collaborazione con le società sportive), attraverso, se servono, anche gli strumenti a disposizione come il daspo. E’ uno dei punti a cui tengo: ho collaborato ad alcuni provvedimenti a livello nazionale, come quelli per gli steward". Quindi, l’attività di prevenzione nelle scuole e, in futuro, nelle università. "Puntiamo in particolare alle elementari. I bambini sono aperti e non hanno ancora grandi condizionamenti".