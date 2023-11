"Polizia in azione: spacciatore arrestato a Pisa"

Blitz della polizia intorno alle 19.30 di martedì nella Galleria A di viale Gramsci dove era stato notato un andirivieni sospetto da Piazza della Stazione. Le Volanti della questura hanno cinturato la zona e chiuso ogni possibile fuga al presunto spacciatore. Che è finito nella rete: si tratta di un senegalese 42enne con precedenti specifici e con in atto la misura cautelare del divieto di dimora a Pisa, applicatagli dal Tribunale per una precedente vicenda di spaccio. In bocca aveva occultato due cubetti di hashish da circa 11 grammi: droga che gli è stata sequestrato insieme a due banconote da 5 euro, provento di spaccio. Il 42enne è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza della Questura, prima della convalida di ieri mattina. Per l’uomo, in attesa del processo è scattao l’obbligo di dimora a Viareggio.