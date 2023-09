Polizia, festa alle Piagge

Pisa, 28 settembre 2023 – Domani (29 settembre), nell’ambito della Festa degli Scalzi nel quartiere delle Piagge a Pisa, la polizia di Stato celebrerà la festa del patrono s. Michele Arcangelo in due fasi: alle 15 santa messa nella chiesa di San Michele degli Scalzi, officiata dall’arcivescovo di Pisa monsignor Giovanni Paolo Benotto, alla presenza del questore

Sebastiano Salvo, delle massime Autorità cittadine e dei poliziotti in servizio e

in quiescenza.

A seguire, “family day” nell’ annesso ex convento di san Michele degli Scalzi, con stand dimostrativi, premiazioni per il personale in congedo, momenti musicali, partecipazione di scolaresche.