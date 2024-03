Politiche giovanili: via alle sessioni del Parlamento Europeo Giovani alla Leopolda

Pisa, 1° marzo 2024 – Nel pomeriggio di giovedì 29 febbraio, alla Stazione Leopolda, sono iniziati i lavori del Parlamento Europeo Giovani che si terrà a Pisa fino al 3 marzo e a cui parteciperanno 120 studenti provenienti da tutta Italia ed Europa. Presenti gli assessori del Comune di Pisa Frida Scarpa e Paolo Pesciatini. La prima sessione era dedicata ai training dello staff europeo, nei prossimi due giorni le attività di team building e di lavoro di commissione verranno invece svolte in varie sedi dell’Università di Pisa. La conclusione nuovamente alla Stazione Leopolda domenica 3 marzo con l’Assemblea Generale.

“Non potevo mancare all'inaugurazione dei lavori del Parlamento Europeo Giovani – ha dichiarato l’assessore alle politiche giovanili Frida Scarpa – mi piace essere partecipe dei progetti che portiamo avanti come amministrazione comunale. Pisa da sempre rappresenta accoglienza, soprattutto dei giovani e questi sono ragazzi straordinari, maturi e molto consapevoli che devono essere di esempio e aiutare tutta la comunità giovanile a ispirarsi a pratiche virtuose di partecipazione attiva. Oggi è iniziata la prima sessione, ci sono ragazzi da tutta Europa con proposte, approfondimenti e spunti di riflessione importantissimi che ho voluto conoscere meglio insieme a loro”.

“È stata un'occasione per manifestare – ha affermato l’assessore al turismo Paolo Pesciatini – il senso di ospitalità della nostra città di questi giovani con i quali abbiamo condiviso momenti belli parlando anche della bellezza di Pisa e la presenza dei personaggi importanti che da qui sono passati. Abbiamo donato loro un omaggio legato al nostro brand ‘Pisa is’ di modo che possano ricordarsi di questa esperienza”.

L’obiettivo è quello di ispirare i giovani ad essere cittadini informati, aperti, attivi e responsabili, avvicinandoli il più possibile all’educazione alla cittadinanza attiva, promuovendo lo scambio di idee sull'Unione Europea e il dialogo culturale tra i partecipanti che saranno divisi in commissioni per discutere problemi attuali e formulare risoluzioni parlamentari in lingua inglese, simulando il processo decisionale del Parlamento Europeo. L'evento, il cui tema principale sarà "Telecommunications: Networking through Radio and Internet", mira anche a potenziare competenze di problem-solving, lavoro di squadra e dibattito multilinguistico dei partecipanti.

L’evento è patrocinato da Comune di Pisa, Provincia di Pisa, UPI Toscana, Regione Toscana, Università di Pisa e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, con la collaborazione di Registro.it, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, FORMA Cultura, il CampanoLAB e IN’s.

COS’È IL PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI. Si tratta di una associazione senza fini di lucro, che porta avanti le proprie attività grazie all'impegno di volontari e alle donazioni di enti pubblici e privati. L’obiettivo dell’associazione è formare una generazione di cittadini informati, aperti, responsabili, e dar loro gli strumenti per guidare cambiamenti nella società. Dalla sua fondazione nel 1994, decine di migliaia di giovani hanno partecipato a sessioni nazionali, regionali e internazionali, hanno costruito amicizie internazionali e hanno appreso competenze necessarie a portare un cambiamento nelle loro comunità.