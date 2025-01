Politiche giovanili: inaugurato lo spazio “Giovani +” ai Vecchi Macelli

Pisa, 24 gennaio 2025 – È stato Inaugurato lo spazio “Giovani+” creato dal Comune di Pisa nell’area dei Vecchi Macelli (casottino “F” – ingresso da Largo Spadoni). Il nuovo spazio metterà a disposizione una serie di servizi pensati per supportare i giovani nel loro percorso di crescita personale, formativa e professionale, per valorizzare i loro talenti e facilitare l’accesso alle opportunità offerte a livello locale, nazionale ed europeo. All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Pisa Michele Conti, Frida Scarpa, assessore alle politiche giovanili del Comune di Pisa, Diego Teloni, cofondatore di GATE Real Estate Innovation, società a cui è stato affidato il servizio, e Anna Vallini, presidente della Consulta dei giovani.

“È la prima volta che l’amministrazione comunale di Pisa – dichiara il sindaco Michele Conti – dà vita ad uno spazio interamente dedicato e messo a disposizione dei giovani della città. Uno spazio fisico che a Pisa ancora mancava, ma anche un servizio nuovo dove i ragazzi potranno partecipare ad attività di formazione, orientamento e laboratori. Con questo nuovo servizio, il Comune di Pisa vuole diventare un punto di riferimento concreto per i giovani, supportandoli non solo nel loro sviluppo personale, ma anche nell'acquisizione di competenze che li preparino ad affrontare il mondo dello studio, del lavoro, della formazione e dell’imprenditorialità”.

“Uno spazio pensato a misura di ragazzi dove confrontarsi, condividere e far crescere idee, passioni e progetti per il futuro. In una città universitaria per eccellenza come Pisa, da sempre fucina di cultura e innovazione, dove il sapere, la ricerca e la creatività si incontrano ogni giorno, dove tanti studenti vengono per frequentare la nostra Università e poi spesso rimangono a vivere dando vita a realtà imprenditoriali importanti, i giovani rappresentano il cuore pulsante della nostra comunità. Per questo è necessario investire sulle nuove generazioni, arricchendo la città di spazi e occasioni per incontrarsi, fare attività, partecipare alla vita cittadina e ricevere strumenti utili a progettare in maniera innovativa il proprio futuro e quello della nostra comunità. Questo spazio è l’inizio di un percorso che vuole valorizzare questa grande area tra i Vecchi Macelli e la Cittadella, mettendola a disposizione di progetti e idee basati sull’innovazione, con il contributo fondamentale delle nuove generazioni”.

“Siamo entusiasti – aggiunge l’assessore Frida Scarpa - di poter offrire una serie di servizi innovativi, grazie anche alla collaborazione con GATE Real Estate Innovation, che spaziano dall'orientamento e il supporto alla valorizzazione dei talenti, a percorsi formativi sui temi più attuali come l’intelligenza artificiale, la sostenibilità e la robotica educativa. Vogliamo che ogni giovane possa trovare strumenti adeguati a esplorare le proprie passioni e, al contempo, acquisire competenze pratiche e professionali. Come Comune di Pisa abbiamo investito 120mila euro per dar vita ad uno spazio fisico e simbolico che sia di aiuto ai giovani nel fornire risposte alle sfide del momento. Un punto di riferimento per le nuove generazioni che la nostra amministrazione vuole supportare nel miglior modo possibile. Lo spazio sarà in seguito arricchito da uno spazio bar all’aperto, che si presterà ad essere luogo di ritrovo e sarà anche il luogo dove si potranno svolgere le attività della nostra Consulta dei giovani, proprio per dare vita a quella partecipazione attiva, che abbiamo voluto fin dall’inizio della legislatura. Siamo fiduciosi che questo progetto contribuirà a creare un ambiente dove i giovani possano sentirsi valorizzati, accompagnati e ispirati a costruire il proprio futuro”.

“Il punto di partenza – spiega Diego Teloni – è la consapevolezza che, in un'epoca di profondi cambiamenti e trasformazione digitale, il tema della crescita e dell'orientamento è sempre più cruciale. Quando c’è un grande cambiamento, c’è bisogno di una bussola che orienti e di un luogo dove fare formazione. Lo spazio sarà proprio un luogo dei giovani, che in prospettiva potranno utilizzare anche in maniera autonoma. Alla fascia 8-17 anni abbiamo dedicato un focus sulle materie STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts e Maths)”.

“Il programma prevede anche attività su temi civici come la preparazione ai colloqui di lavoro, la stesura del curriculum e le opportunità di studio e lavoro all'estero, oltre a un percorso specifico per avvicinare i ragazzi alla cultura imprenditoriale. La collaborazione con startup e imprese locali sarà preziosa per promuovere innovazione e nuove competenze. Guardiamo con fiducia alle prossime attività, che includono uno sportello pomeridiano settimanale, disponibile già da subito su prenotazione, per rispondere alle esigenze dei ragazzi e offrire loro un punto di riferimento. Inoltre proprio in questi giorni sarà online il nuovo sito di riferimento attraverso il quale sarà possibile consultare tutte le attività e prenotarsi”.

Tra i servizi disponibili presso il punto informazioni, lo strumento online di self-assessment, rivolto alle scuole secondarie della città, utile a offrire un report individuale per la pianificazione personale e la valorizzazione dei propri talenti. Saranno organizzati dei laboratori attraverso la piattaforma digitale di comunicazione STEAM, percorsi pratici in moduli da 4 ore su tematiche come intelligenza artificiale, robotica educativa ma anche estensione di internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti, sostenibilità e gaming.

Ci saranno sessioni formative sulla cultura imprenditoriale, con un calendario di eventi e attività dedicate a stimolare nei giovani la capacità di sviluppare idee innovative e intraprendere percorsi di auto imprenditorialità. Saranno organizzati percorsi di orientamento di gruppo, sessioni pomeridiane tematiche, organizzate su richiesta e dedicare a supportare i giovani nelle scelte personali, formative e professionali. Inoltre verranno realizzate attività informative sulle opportunità per i giovani, con aggiornamenti su programmi e finanziamenti nazionali ed europei per studio, lavoro e imprenditorialità con supporto alla loro comprensione e valutazione. Per tutte le informazioni nei prossimi giorni sarà online il sito web www.giovaniplus.it.