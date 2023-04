"Politica e servizio Stare tra la gente"

Marinese doc e da sempre impegnata nel volontariato, Virginia Mancini ha scelto di "tornare a casa" (sono parole sue) e ricandidarsi in consiglio comunale con Fratelli d’Italia dopo avere lasciato Forza Italia. "Ho cominciato il mio impegno politico insieme a mio fratello Paolo con Diego Petrucci nell’allora Pdl - spiega la candidata - e mi è sembrato naturale ripartire da qui". Laureata in Psicopedagogia all’Università di Firenze, già docente di Psicologia presso l’Istituto Santoni di Pisa, Mancini è presidente del "Museo della Grafica" di Palazzo Lanfranchi. "la politica - prosegue - è una passione che ho da molti anni. Sono stata consigliera di Circoscrizione, presidente del Ctp 1 e consigliere comunale per due consiliature. Ascolto e attenzione sono invece le parole chiave che mi hanno guidato in questi anni di lavoro. Non spetta a me giudicare se ho lavorato bene, ma sicuramente so che l’impegno speso in questo compito è stato per me massimo, con tanta energia e voglia di migliorare insieme". Ascolto e attenzione, sottolinea Mancini, "significa stare tra la gente e ascoltare le istanze che arrivano dal territorio e tradurle in un’attenzione specifica mettendosi al servizio della comunità". Il centrodestra è da sempre la sua casa e la decisione di ricandidarsi "di nuovo a sostegno del sindaco, Michele Conti: e al servizio della città e del litorale, con il sostegno di tutti: scuola, politiche per famiglia (aumentando il sostegno, più asili e con rette diminuite), viabilità, trasporti e turismo saranno le mie priorità". Virginia Mancini promette anche di lavorare "per il completamento delle piazze e il miglioramento di viabilità e parcheggi per turisti e residenti sul litorale, ma anche per continuare la valorizzazione e il ripristino di siti di interesse turistico cittadini, andando oltre piazza dei Miracoli, a cominciare dal progetto di navigabilità dell’Arno". Infine, la candidata promette di battersi "per migliorare la macchina amministrativa, con l’istituzione di appositi uffici per intercettare e spendere al meglio i fondi del Pnrr".