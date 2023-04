Politica del fare "È quello che chiediamo noi"

Confcommercio Provincia di Pisa approva e condivide le parole del presidente della regione Toscana Eugenio Giani espresse in occasione dell’incontro a Pisa con il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. "Parole condivisibili al 100% quelle del presidente Giani, parole che rappresentano il pensiero di imprenditori, professionisti, commercianti, partite Iva, per lavoro e vocazione necessariamente intrisi di una cultura del fare finalizzata a perseguire obiettivi concreti, misurabili e raggiungibili– - sottolinea il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi. – Non capisco la diffidenza e il silenzio imbarazzato di coloro che trovano da ridire su questa sacrosanta posizione, premessa di ogni sviluppo e crescita economica, tanto più in un contesto in cui si parla addirittura, e sarebbe gravissimo, di ridimensionare i progetti del Pnrr".

"Una migliore efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, a tutti i livelli istituzionali, fuori dalle fumisterie e dalle astrazioni di una burocrazia autoreferenziale e talvolta parassitaria, dovrebbe essere l’obiettivo di tutti coloro che sono ai vertici e non solo ai vertici delle nostre istituzioni – aggiunge Maestri Accesi – Ogni anno perdiamo tra il 3% e il 4% di Pil per carenza di infrastrutture, mentre i costi per l’avvio di startup e i tempi per le pratiche sono biblici al confronto con gli altri Paesi europei.

"Benissimo ha fatto Giani ad esprimersi in questi termini, Adesso aspettiamo che queste parole si traducano in fatti concreti" conclude il presidente di Confcommercio Pisa.