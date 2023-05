Polacco al Bagno Roma saluta i simpatizzanti

Un aperitivo vista mare sulla suggestiva terrazza del Bagno Roma a Tirrenia. È l’evento di chiusura della campagna elettorale del Comitato Libertà Toscana. Una lista "totalmente indipendente, non in coalizione e con nessuna alleanza". Il candidato sindaco Edoardo Polacco, con tutta la rosa dei candidati, insieme ai militanti, ha scelto il litorale pisano per lanciare l’ultimo appello al voto. Una campagna elettorale che Clt ha incentrato sullo slogan: "Niente sinistra e niente destra, ma diamoci da fare". Un soggetto politico, quello del "Comitato" che crede e aspira all’autogoverno della regione. È proprio da Tirrenia che Clt ha lanciato "il richiamo dell’impegno programmatico preso con i cittadini a favore della tutela e della valorizzazione di questo tratto di costa che rappresenta il tesoro di Pisa" come spiega Polacco ai suoi prima durante l’evento.

L’avvocato cassazionista, con uno studio avviatissimo a Roma, e che si definisce difensore delle "Bibbiano d’Italia", ha guidato la lista concentrandosi sui temi del sociale, chiedendo a gran voce la fuoriuscita dei partiti "dagli Enti, dalle Asl e dalle società pubbliche". All’evento erano presenti alcuni sostenitori della lista oltre ai candidati al consiglio comunale, che hanno condotto una campagna elettorale con iniziative di porta a porta, direttamente a contatto con gli elettori. Il legale di Roma, durante questa lunga corsa ha più volte promosso la sua ricetta per Pisa per dare una chiave di svolta a "certe politiche deludenti e scellerate".

E.M.D.P.