Poiana ferita a San Giuliano Terme, salvata dalla municipale

San Giuliano Terme, 24 settembre 2024 - Operazione di salvataggio di un animale in pericolo a San Giuliano Terme, quando durante un pattugliamento in via Che Guevara, la scorsa domenica (22 settembre) più o meno in prossimità dell'intersezione con la via Aldrovandi di Sant'Andrea in Pescaiola, la polizia municipale ha visto un grosso volatile a bordo strada e, una volta intercettato, ha notato che si trattava di un rapace ferito.

"Quando la pattuglia, che ringrazio per aver agito prontamente, si è fermata per identificarlo ha visto che si trattava di una poiana con un'ala potenzialmente spezzata visto che non riusciva a volare - spiega l'assessore alla Polizia municipale Marco Balatresi - ed immediatamente è stato contattato l'Ispettore di turno che prendeva contatti con la Lipu, che a sua volta è intervenuto in circa un’ora tramite una volontaria che ha confermato la rottura dell'ala". "Però nel frattempo il volatile - prosegue -, probabilmente spaventato, si è spostato via terra all’interno di un canneto pieno di rovi e a quel punto, dopo averlo raggiunto, è stato possibile trarlo in salvo".

L'assessora alla Tutela degli animali Roberta Paolicchi coglie l'occasione per ringraziare la Lipu (Lega italiana protezione uccelli) e gli agenti della municipale sangiulianese "per essere intervenuti solertemente a tutela di un animale protetto presente in molti degli elenchi delle specie protette, che popola le nostre zone e che deve essere doverosamente tutelato, a maggior ragione in situazioni di difficoltà ed esposizione a forte pericolo come nel caso presentatosi nel nostro Comune". "Il volatile è stato poi trasferito al Cruma di Livorno che l'ha preso in carico per sottoporlo alle dovute cure", ha aggiunto l'amministratrice sangiulianese.

Il sindaco Matteo Cecchelli esprime le sue "congratulazioni per un'operazione solo apparentemente semplice che ha scongiurato il peggio: queste situazioni richiedono preparazione e sensibilità, nonché un lavoro di squadra con le associazioni di settore alle quali va un ringraziamento, unitamente a quello per la nostra Municipale che non manca di agire sempre con grande professionalità, in un territorio altamente diversificato e caratterizzato da una fitta alternanza di aree urbane, agricole e naturalistiche frequentate una importante varietà faunistica".