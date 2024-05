Questo pomeriggio il festival ‘Solo Amore’ di Cascina arriva al suo incontro di chiusura con una lettura poetica tanto coinvolgente quanto divertente e a ingresso libero. Alle 18 alla Casa di Lungofiume, in via Toscoromagnola, per "ridere insieme" si terranno delle letture dal libro di poesie "Mi dispiace per le hostess. Poesie d’amore prima dello schianto" edito da Ensemble. La raccolta nasce come risposta alla fine di una storia d’amore "e ne ripercorre i momenti più clamorosi così come alcuni piccoli piccoli, che scatenano una certa lancinante nostalgia". A presentare il libro, che chiude la rassegna 2024 sull’amore libero ideata e diretta da Massimo Corevi, ci saranno proprio l’autore, il poeta e attore teatrale Patrizio Luigi Belloli (foto) con l’ex compagno, Francesco D’Amore. "Un giorno un libraio mi ha chiesto di trovare un relatore che accompagnasse la presentazione della raccolta – racconta Belloli -. Ho chiesto a Francesco se volesse fare da relatore. Ero quasi certo mi avrebbe risposto di no. Leggerle insieme è rendere leggere queste pagine intrise di separazione, ci si racconta con ironia, così come viene. Si ride insieme". Per l’occasione Valentina Grigò si trasformerà in un’assistente di volo, e l’assessora alla cultura di Cascina Bice Del Giudice porterà un saluto a tutti i ‘passeggeri’ presenti.