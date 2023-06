Pnrr, finanziamenti per 67 milioni I progetti: dalla piscina alla Cittadella

Il Comune ha aggiudicato quattro gare per altrettanti interventi che fanno parte del Bando Pnrr destinato ai Comuni per la rigenerazione urbana per gli anni 2021-26: la riqualificazione del Parco Urbano e Archeologico della Cittadella, la nuova Piscina Comunale, il recupero della ex Chiesa di Qualquonia e il restauro delle mura urbane limitrofe ad Arsenali Repubblicani e Cittadella Galileiana. "Pisa - afferma il sindaco Michele Conti - è la seconda città capoluogo in Toscana per numero di risorse ottenute con 42 progetti presentati e finanziamenti per 67 milioni di euro".

Cittadella Per l’intervento di riqualificazione del parco urbano (7 milioni) i lavori saranno appaltati entro il 31 luglio e inizieranno a settembre: sarà realizzata un’area a verde con percorsi pedonali, recupero della presenza dell’acqua in considerazione dei temi storici collegati agli Arsenali Repubblicani e recupero delle vestigia archeologiche. Previsti anche "un’area a verde pubblico attrezzata a parco giochi inclusivo per bambini, un’arena all’aperto con agibilità fino a 400 persone, un ristorante e un’area archeologica con finalità didattiche e informative".

Piscina comunale Intervento da 5,1 milioni, inizio dei lavori previsto per fine anno (durata stimata di circa 20 mesi). La nuova piscina avrà una vasca principale da 25 metri con 8 corsie e una più piccola dedicata al relax e ai bambini e potrà ospitare partite di pallanuoto. La struttura verrà costruita ex-novo nell’area sportiva di Barbaricina oggi occupata da un terreno incolto vicino all’attuale piscina, che resterà in funzione fino a che non sarà pronto il nuovo impianto e manterrà in seguito l’attuale destinazione a uso sportivo. Il progetto prevede interventi di rigenerazione urbana, parcheggi e verde a contorno.

Chiesa di Qualquonia Importo da 900 mila euro per questi lavori che saranno appaltati entro il 31 luglio e partiranno a settembre per il restauro e recupero dell’ex chiesa limitrofa al complesso di San Paolo a Ripa d’Arno per destinarla ad attività culturali ed espositive.

Cittadella Galileiana e Parco degli Arsenali Repubblicani

L’importo dei lavori (appaltati entro il 31 luglio e inizio a settembre) è di 2,5 milioni per recuperare e restaurare il tratto di Mura di via Nino Pisano, il Bastione San Giorgio, il tratto di Mura in prossimità della Terzanaia: nell’area Ex macelli–Stallette il Comune prevede di recuperare la funzionalità della Torre per utilizzarla a scopo turistico-commerciale e di ripristinare il camminamento in quota, raggiungibile attraverso scala e ascensore collocati in un edificio adiacente alle Mura.