Pnrr, costituita la cabina di regia. Asili nido e medie: ok ai progetti

Il Comune ha costituito la cabina di regia che si occupa di seguire tutti i progetti finanziati con fondi Pnrr, incaricando l’architetto Fabio Daole, finora dirigente a infrastrutture, viabilità, edilizia scolastica e verde urbano, di coordinare la nuova direzione attuazione e rendicontazione progetti che, unita a programmazione lavori pubblici e infrastrutture verdi, si compone di 11 tecnici e avrà il compito principale di mettere a terra i 67 milioni di fondi Pnrr, in cantieri che rispettino il cronoprogramma previsto. Sono già partiti i 5 cantieri, si legge in una nota, "per le nuove piste ciclabili, è in corso la riqualificazione delle pavimentazioni stradali tra piazza dei cavalieri e via Santa Maria e stanno per partire la riqualificazione del parco urbano e archeologico della Cittadella e gli interventi agli asili nido: i lavori partiranno entro la fine di novembre". La Giunta ha invece deciso di non accedere al finanziamento Pnrr di 519 mila euro, previsto per la ristrutturazione della palestra della "Mazzini" e di procedere con risorse proprie alla programmazione di interventi mirati e urgenti sull’edificio sede della scuola. La scelta, osserva il Comune, è dovuta alla triplicazione dei costi previsti, "per motivazioni legate al rispetto della normativa antisismica e quindi si è ritenuto più conveniente una completa demolizione e ricostruzione dell’edificio anziché la semplice riqualificazione prevista dal bando", perciò la Giunta "ha ritenuto più utile, in base a valutazioni tecniche, mantenere intatta la cifra prevista per la scuola, ma destinarla al miglioramento di aspetti funzionali e di messa in sicurezza dell’edificio, anche in via frazionata nel tempo e a breve i tecnici comunali incontreranno la dirigenza scolastica per condividere e pianificare gli interventi". Quanto ai nidi infine le strutture coinvolte sono il "Toniolo" a Porta a Lucca, demolito e ricostruito con un finanziamento di 1,3 milioni e incremento di 7 unità per i lattanti; il "San Biagio" a Cisanello, demolito e ricostruito con un finanziamento di 1,3 milioni e incremento di 7 unità per i lattanti, "I Passi" demolito e ricostruito con un finanziamento di 1,6 milioni e incremento di 7 unità per i lattanti, il "Cep" (riqualificazione funzionale per 305mila euro e incremento di 5 unità fascia 0-12 mesi) e il "Betti" a Don Bosco (riqualificazione funzionale per 450mila euro e incremento di 5 unità per la fascia 0-12 mesi). Disco verde anche per il progetto esecutivo per il rifacimento della scuola media "Niccolò Pisano" di Marina di Pisa, che verrà demolita e ricostruita in una dimensione di sostenibilità ambientale e sociale, con un investimento complessivo di 5,5 milioni di euro. I lavori partiranno a marzo senza necessità di spostare gli alunni per l’anno scolastico in corso. La nuova scuola ospiterà 9 classi per 225 alunni.