Pnrr, appello al Governo: "Costi alle stelle, ci aiuti"

"Il Governo dovrebbe sostenere quei Comuni che, per portare a termine progetti per i lavori pubblici, si sono dovuti accollare ulteriori spese dovute al forte incremento dei prezzi dei materiali, anche per gli interventi finanziati dal Pnrr: a San Giuliano Terme abbiamo dovuto sborsare oltre un milione di euro". Parola dell’assessore alla Programmazione e rigenerazione urbana del Comune termale, Matteo Cecchelli, che chiede all’esecutivo nazionale di non lasciare da soli gli enti locali a fronteggiare l’impennata dei prezzi dei materiali a causa dell’instabilità geopolitica determinata dalla guerra russo-ucraina.

L’assessore, inoltre, precisa che San Giuliano "è riuscito a ottenere la bellezza di quasi 6,7 milioni di euro" e osserva che se "il Governo desse una mano, ad esempio con i soldi non spesi del Pnrr, le amministrazioni che hanno dovuto affrontare l’esplosione dei prezzi potrebbero destinare le proprie risorse su altri progetti per la comunità: potrebbe essere anche un incentivo e un riconoscimento per chi è riuscito a captare e a investire i finanziamenti".

"Al termine ultimo del 28 luglio - aggiunge Cecchelli - sono state rispettate tutte le scadenze e affidati i lavori, quindi i ristori devono essere dati a chi con grandi sacrifici sta rispettando i tempi. Per ora ci sono arrivati solo 46 mila euro di ristori relativi ai lavori pubblici che hanno subito aumenti dei materiali: una cifra insufficiente a recuperare risorse per altri investimenti". San Giuliano, tuttavia, si gode anche altri fondi da Bruxelles: "Abbiamo intrapreso politiche per l’ottenimento dei fondi europei - sottolinea l’assessore al Bilancio, Gabriele Meucci - e, grazie alle capacità degli uffici comunali possiamo fruire di importanti cifre con le quali stiamo trasformando in meglio il volto del nostro Comune. I lavori partiranno nelle prossime settimane e mi riferisco al secondo lotto del Parterre per oltre 700 mila euro che, una volta terminato, si accorperà al già completato primo lotto, fruibile già dai mesi scorsi. Anche per l’Opera Pia, grazie ad oltre 4.7 milioni di euro complessivi, 610 mila dei quali coperti dal Comune, siamo prossimi al via: lo storico edificio verrà interamente recuperato e destinato a funzioni sociali e culturali. Abbiamo poi investito in sicurezza stradale, nel pieno rispetto del paesaggio, con i ponti di Palazzetto e la via dei Molini a Molina di Quosa con gli interventi al muro di contenimento e alla strada".