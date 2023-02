Pluripregiudicato e latitante: 33enne arrestato in centro

Gli agenti in borghese del Nucleo Centro Storico della Polizia Municipale di Pisa hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per furto aggravato di un cittadino tunisino di 33 anni, senza fissa dimora, irregolare sul territorio, disoccupato e pluripregiudicato per rapina, furto, minacce a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti, oltre ad essere latitante poiché destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere da eseguire. La richiesta è arrivata dall’“Ovs” di Corso Italia. E’ stato trovato in via Bonaini con un giacchetto in mano e uno nascosto sotto la giacca. L’uomo è stato arrestato e accompagnato al Comando. Gli agenti, coordinati dall’isp. Gian Maria Pescatore, lo hanno portato nel carcere Don Bosco. in ottemperanza all’ordinanza di custodia cautelare emanata dal Tribunale di Pisa.