Plogging l’arte di pulire e recuperare

Tra le attività scolastiche che possiamo mettere in pratica, oltre ad una maggiore consapevolezza del problema, c’è l’obiettivo di realizzare un’opera d’arte collettiva utilizzando materiali riciclati, attuare la Lombricoltura (i lombrichi vivono nel suolo dove trovano sostanze organiche per nutrirsi, infatti mangiano materiale organico già compostato) che è stata approfondita nell’intervista qui accanto e sopratutto il Plogging. Che cosa è quest’ultimo?

Plogging è un termine svedese composto da "Plocka upp" che significa "raccogliere" e dalla parola "running", che significa "correre".

Infatti si raccolgono i rifiuti trovati durante il percorso mentre si pratica il jogging o si cammina. Venne coniato nel 2016 dallo svedese Erik Ahlstrom e può diventare un’attività divertente e salutare ma soprattutto utile per i bambini di tutto il mondo. Anche per noi! L’obiettivo è, come ricorda Marco Calcaprina, "consumare in minor quantità possibile e in modo sostenibile per l’ambiente circostante, producendo meno rifiuti organici e al tempo stesso creare nuovi prodotti per il mercato".