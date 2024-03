"Plastic free": la ricreazione diventa "eco"

Ogni anno milioni di tonnellate di plastica vanno smaltite e spesso finiscono nei mari, provocando un impatto devastante sull’ambiente. Una tematica ben nota, ma che necessita di contributi concreti, anche se piccoli, da parte di tutti. A 11 anni cosa si può fare? Le nostre classi hanno pensato di ridurre l’uso di questo materiale, ricorrendo a merende senza imballaggi. Per l’8 marzo abbiamo programmato la ricreazione plastic free: via libera a contenitori riutilizzabili, borracce al posto di bottiglie monouso e merende senza involucro o con confezione cartacea. Al termine della ricreazione abbiamo raccolto i rifiuti in plastica (c’è stata qualche dimenticanza!) in un sacco e ne abbiamo pesato il contenuto. Confrontando il peso con quello della ricreazione di un “normale” giorno di scuola, i risultati sono stati positivi: a fronte dei 201 g. del giorno precedente, la merenda dell’8/3 è costata 36 g di plastica, con un risparmio dell’82%, come evidenziato dal grafico. I benefici sono molteplici: abbiamo imparato che basterebbe utilizzare la borraccia e un portamerenda; abbiamo scoperto altre tipologie di merenda che aiutano a variare le nostre abitudini e possiamo affermare che questo esperimento non richiede un impegno notevole, perciò può diventare un’abitudine. Abbiamo intenzione di estendere tale iniziativa alle altre classi del nostro istituto per sensibilizzare tutti e per far comprendere che basta un piccolo gesto per prendersi cura del pianeta.