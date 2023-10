Più trenini e navette turistiche: "Ampliamo l’offerta dei servizi"

Aumenta il numero di trenini e navette turistiche che, autorizzate dall’amministrazione comunale, offrono ai visitatori tours alla scoperta dei principali siti e monumenti cittadini su itinerari prestabiliti. Lo prevede una delibera di Giunta approvata nei giorni scorsi con cui si aumenta il numero massimo di mezzi “atipici” autorizzabili: da 4 a 5 per quanto riguarda i trenini su gomma e da 2 a 4 per quanto riguarda le navette elettriche. Una tipologia di trasporto supplementare molto importante per Pisa perché consente di visitare la città anche al di fuori del circuito tradizionale di Piazza dei Miracoli. "Nell’ambito delle scelte volte a promuovere tutta la nostra variegata offerta turistica e culturale che si rivela un concentrato di bellezza che va oltre il complesso di Piazza del Duomo - dichiara l’assessore al turismo, Paolo Pescitiani - si è deciso, dopo aver previsto itinerari che arrivano addirittura fino al Parco, di mettere in atto anche altre azioni tra cui quella di considerare l’aumento del numero dei mezzi atipici per percorrerli, senza dimenticare il litorale".

Nell’atto approvato la Giunta ribadisce anche il numero massimo di operatori e le categorie di veicoli autorizzabili. Sono 5 gli operatori ai quali rilasciare autorizzazione previa aggiudicazione di selezione ad evidenza pubblica. Sono tre in totale le categorie veicoli atipici autorizzati al servizio. Possono muoversi nei percorsi all’interno della città fino a cinque trenini su gomma (non più di due per ogni aggiudicatario), oltre a un minibus o bus elettrico e quattro navette turistiche.

Nell’aprile scorso, sempre con una delibera di Giunta, l’Amministrazione aveva integrato i percorsi che i veicoli “atipici” sono autorizzati a percorrere, con l’inserimento di quattro nuove destinazioni. La prima è il Parco di San Rossore percorrendo il viale delle Cascine con partenza da via Pietrasantina. Poi il museo storico delle Aviotruppe alla caserma Gamerra da raggiungere attraverso via Bianchi, via Lucchese e via di Gello. E ancora lungarno Simonelli e piazza di Terzanaia (Cittadella), per il Museo delle antiche navi e gli Arsenali, percorrendo via Nicola Pisano con provenienza da via Bonanno e via Rustichello. Riguardo al litorale pisano, da Marina di Pisa a Calambrone, la partenza è dal porto di Boccadarno con fermate presso piazza delle Baleari, piazza Gorgona, piazza Sardegna, piazza Belvedere, piazza Madonna. L’attività di trasporto turistico è consentita per i percorsi all’interno della città dalle 8 alle 23 per tutto l’anno, mentre per il percorso lungo il litorale dalle 8 alle 24 dal primo maggio al 30 settembre.