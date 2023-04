Più sicurezza nei reparti Chiesto vertice col Ministro

In una nota diffusa su Facebook l’azienda Usl Toscana Nord Ovest fa sapere che "Simone Bezzini, assessore regionale alla sanità con Silvia Briani e Maria Letizia Casani - direttrici generali dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana e dell’Azienda Usl Toscana nord ovest - hanno incontrato nella giornata di lunedì gli operatori sanitari del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, di cui era responsabile Barbara Capovani". "Nell’occasione – sottolinea l’Usl – hanno voluto esprimere personalmente e a nome di Regione Toscana e delle due Aziende il loro cordoglio e la loro vicinanza agli operatori sanitari".

Intanto la Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane ha deciso di istituire un tavolo permanente intersocietario per la sicurezza degli operatori sanitari. "La morte di Barbara non sia vana – spiegano –. Chiederemo un incontro urgente al Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, dopo l’ennesimo e gravissimo fatto registrato a Pisa". "Occorre – continua Fism – adottare normative urgentissime atte a garantire presso le strutture, oltreché un presidio fisso delle forze dell’ordine, un maggior grado di sicurezza ai professionisti sanitari nell’esercizio delle loro funzioni".

Significativo il contributo dell’associazione "Alba" da sempre profondamente impegnata impegnata nella formazione, nella divulgazione e nella promozione e prevenzione della salute mentale. "Questo gravissimo episodio – è il pensiero del presidente Galileo Guidi mette in evidenza delle criticità di cui dobbiamo discutere, ma il tutto senza mettere in discussione processi assistenziali consolidati. Il Coordinamento Toscano delle associazioni per la salute mentale da anni si è impegnato perché i servizi di salute mentale fossero dotati del personale necessario a svolgere nel migliore dei modi l’assistenza alle persone con problemi di salute mentale e che questa loro attività potesse essere svolta in ambienti adatti e funzionali alla sicurezza dei pazienti e degli operatori". "Quanto accaduto a Pisa – continua l’associazione Alba – deve aprire però un dibattito più ampio, se le indagini in corso saranno confermate, l’autore dell’aggressione risulterebbe un personaggio ben conosciuto alle forze dell’ordine e alla magistratura per aver commesso negli anni gravi e ripetuti reati, forse qualcuno dovrà dare delle spiegazioni su questo aspetto e perché era libero in grado di aggredire mortalmente una persona. Perché vista la diagnosi che la dottoressa Capovani aveva fatto il delinquente non era ricoverato in una Rems? Da più parti si afferma la necessità di riaprire i manicomi criminali, perché in questo caso non si sono utilizzate le strutture esistenti?".