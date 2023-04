"Più posti nelle Rems Dopo vent’anni di tagli bisogna invertire la rotta Politica connivente"

"È urgente una revisione dell’attuale impianto legislativo, ma soprattutto invertire la rotta dopo 20 anni di tagli per aumentare i posti letto nelle Rems che potrebbero almeno in parte ridurre il problema". Non ha dubbi Liliana Dell’Osso, presidente eletto della Società italiana di psichiatria e direttrice della clinica psichiatrica dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana. Il vuoto normativo è il leit motiv che i professionisti della salute mentale hanno ripetuto più volte ieri durante il raccoglimento per ricordare Barbara Capovani. Tocca alla politica affrontare il problema una volta per tutte e adeguare le norme esistenti, non solo la Basaglia, ma anche quelle venute dopo, alla società contemporanea. La psichiatra ha poi ricordato che "dei professionisti sanitari che subiscono aggressioni fisiche, uno su tre è psichiatra e donna (nel 70% dei casi)". Del resto, ha aggiunto Dell’Osso, "una revisione legislativa è quanto mai necessaria, perché la sacrosanta chiusura degli Opg introdusse la psichiatria sociale in una Paese che allora era molto diverso da quello di oggi, dove dobbiamo fare i conti quotidianamente con psicopatologie che derivano da dipendenze di ogni tipo e psicotici che abusano di sostanze o che sviluppano un odio contro la medicina e gli specialisti, alimentato anche da una politica indifferente se non addirittura connivente, con certi estremismi dell’antipsichiatria sociale".

Un quadro a tinte fosche che i tre casi ravvicinati in meno di un anno in città si evidenzia in tutta la sua drammaticità: l’omicidio del barbiere nordafricano in via Corridoni a luglio, l’aggressione mortale a Piero Orsini in via Bovio a gennaio e il massacro della dottoressa venerdì scorso al Santa Chiara. Decisamente troppi per girare la testa da un’altra parte. E il punto di fondo secondo la psichiatra, "è che troppo spesso il sistema scarica sugli specialisti del territorio e sulle famiglie le criticità che questo tipo di persone rappresentano per la società: nel caso specifico Seung aveva un disturbo narcisistico della personalità e ha premeditato lucidamente l’aggressione a Barbara Capovani, che glielo aveva diagnosticato evidenziando come fosse perfettamente consapevole delle sue condotte, anche quelle illecite".

Gab. Mas.