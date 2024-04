"Pisani, sarà stangata Tari senza il tempo di discuterne"

"Cari pisani preparatevi alla stangata sui rifiuti". Francesco Auletta consigliere della lista Diritti in Comune parla di significativo aumento della Tari "di oltre due milioni di euro in più nel 2024 e di sei milioni nel 2025, rispetto al 2023". "Entro il 30 aprile – spiega – i Comuni per legge devono approvare le nuove tariffe Tari. La maggioranza ha calendarizzato l’ultimo consiglio comunale del mese per il 22 aprile perché il 29 c’è ponte". "Noi ci siamo opposti a questa calendarizzazione. Ad oggi la delibera sulle nuove tariffe Tari non è ancora stata presentata in commissionen– continuab – , ed eventuali proposte di modifica dovrebbero esseredepositate obbligatoriamente entro il 17 aprile, tra 11 giorni, senza che ad oggi vi sia uno straccio di documento. Non è ammissibile il modo in cui la giunta sta gestendo la vicenda". "Nel bilancio preventivo, per i cittadini e le cittadine di Pisa si prevedevano già per il 2024 e il 2025 pesantissimi aumenti della Tari – sottolinea Auletta – . Si prevede di passare dal gettito di 32.960.962 milioni di euro del 2023 ai 35.841.469 milioni di euro nel 2024, un aumento di 2.880.507 di euro; nel 2025 la previsione arriva addirittura a 38.969.412 milioni, 6 in più rispetto all’anno in corso, che graveranno tutti sulle tasche dei cittadini. Il rischio concreto è che nel giro di qualche giorno possa esser presentata una delibera che prevede pesantissimi aumenti senza avere così il tempo di esaminarla e di capirne le vere ragioni". Auletta ha convocato la Geofor. Con scarsi risultati. "A febbraio, su nostra richiesta, abbiamo avuto l’audizione in Quarta commissione dei vertici di Retiambiente e Geofor che non hanno fornito numeri, né spiegato le ragioni di questi aumenti, che si inseriscono in un trend costante e considerevole di incremento Tari, senza alcuna possibilità di comprensione e trasparenza".

Carlo Venturini