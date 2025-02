Pisane della Dream. Squadra da sogno

La Dream Volley Pisa vince la Coppa Italia femminile di sitting volley battendo per 3-2 (22-25, 25-20, 25-16, 16-25, 15-11) la Cedacri Giocoparma VC Cesena dopo circa due ore di gioco.

La 5ª edizione della Coppa Italia femminile ha visto un confronto tra le due squadre più in forma negli ultimi anni e con ben otto giocatrici azzurre che la scorsa estate hanno partecipato ai Giochi Paralimpici di Parigi con la Nazionale. Ad assistere alla finale della Coppa Italia anche i direttori tecnici delle nazionali femminili e maschili di Sitting Volley Pasquale D’Aniello e Marcello Marchesi.

Andando alla cronaca della gara Coach-atleta Ceccatelli schiera con lei Bellandi, Manca, Battaglia, Mastroianni, Cirelli e libero Macchiarulo. Primo set di grande equilibrio con la chiusura per Parma e risultato di 25-22. Diverso l’andamento nella seconda frazione dove Pisa parte molto bene con grinta e determinazione chiudendo il secondo set per 25-20 e ribadendo la buona concentrazione e portandosi sul 2 a 1 con un parziale di 25-16.

Nel quarto set la reazione del GiocoParma VC Cesena non si è fatta attendere e spinta dal top scorer Francesca Bosio completa il pareggio nel conto dei set, portando il match tra le due squadre all’ennesimo tie-break decisivo. La partenza delle pisane non è delle migliori e proprio sul 9-6 per le avversarie Ceccatelli lancia quello che diventa un piccolo capolavoro sportivo della sua squadra: Sara Cirelli in attacco, Federica Manca (al suo primo match da titolare in una Finale) e il libero Silvia Macchiarulo guidano le compagne ad un vero assalto a Parma, con concentrazione e grinta. L’attacco di Eva Ceccatelli chiude il match sul 15 ad 11 conquistando la terza Coppa Italia della sua storia. Grandissimo l’entusiasmo del Centro Sportivo Dream che con la sua squadra di sitting volley ancora una volta porta Pisa sul tetto d’Italia. Già ci si prepara ad un altro grande appuntamento, questa volta internazionale, con la Finale di Coppa dei Campioni che proprio il Dream Volley Pisa organizzerà dal 27 al 30 marzo.