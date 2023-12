Pisamover: stangata-ticket: "Ereditato accordo capestro"

Aumenta ancora – come anticipato dal consigliere Ciccio Auletta (Diritti in Comune) – il biglietto del Pisamover, la metropolitana di superficie a trazione elettrica che a Pisa collega l’aeroporto alla stazione ferroviaria e che dal primo gennaio costerà 6,5 euro (l’aumento è di 1,5 euro). Lo ha stabilito la giunta del Comune di Pisa approvando "la procedura di riequilibrio del piano economico finanziario del People Mover: l’atto conclude l’iter di rinegoziazione del piano economico finanziario che è stato avviato a fine 2020 per fronteggiare gli effetti negativi causati in quegli anni dalla pandemia sull’utilizzo del servizio e per salvaguardare la continuità della gestione". La nuova tariffa, spiega una nota dell’amministrazione comunale, "non interesserà le tariffe agevolate per i residenti" e il riequilibrio del Piano economico finanziario prevede anche "un allungamento della concessione prevista di 6 anni e 6 mesi".

L’aumento del costo del biglietto è stato determinato, prosegue la nota del Comune, dal mancata "retrocessione a favore dell’ente delle migliori condizioni di finanziamento del debito con le banche, che la concessionaria non è riuscita a ottenere a causa dell’innalzamento dei tassi di interesse: fattore che, unito all’impennata dell’inflazione, ha reso inevitabile adottare come misura di riequilibrio, un incremento della tariffa per corsa singola eccezionale".

"Sul People mover - sottolinea il sindaco Michele Conti - abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione di centrosinistra un accordo capestro, che adesso ci costringe ad agire solo con l’intento di salvaguardare il Comune: è un’infrastruttura che continua a non funzionare perché concepita male in partenza e perché l’accordo economico iniziale non stava in piedi, come dimostra la necessità di un nuovo ulteriore riequilibrio e questo ha comportato l’aumento del costo del biglietto, ma per fortuna abbiamo evitato per gli anni 2022 e 23 ulteriori erogazioni di contributi a carico dell’amministrazione".

Infine, Conti, ricorda che "avere portato a termine il riequilibrio del piano economico finanziario era un atto dovuto per mettere al riparo il Comune da rischi finanziari e cercare di gravare il meno possibile sulle tasche dei pisani". L’accordo sul riequilibrio finanziario risale al 2021 e ha fissato come condizioni la riduzione del tasso interno di rendimento dell’azionista dello 0,50 e la rimodulazione di migliori condizioni finanziarie a favore del Comune. Tutti i punti dell’accordo, conclude la delibera di Giunta appena approvata, sono stati rispettati, tranne, appunto, "quello relativa alla retrocessione a favore del Comune delle migliori condizioni di finanziamento del debito con le banche, che la concessionaria non è riuscita ad ottenere a causa dell’innalzamento dei tassi di interesse".

Gab. Mas.