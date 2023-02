"Pisa una volta" di Athos Bigongiali

Secondo appuntamento con i libri per la rassegna invernale Molina Mon Amour: oggi alle 17,30 al Magazzino di Antonio a Molina di Quosa sarà presentato "Pisa una volta. Ritratti dal dopoguerra" di Athos Bigongiali, pubblicato da Pacini Editore. Il volume sarà presentato dall’autore insieme a Paolo Fontanelli e alla giornalista Francesca Franceschi, che coordinerà l’incontro. "Un libro pensato per viaggiare indietro nel tempo, alla ricerca di volti, di eventi e di luoghi della Pisa del dopoguerra e della ricostruzione, anni memorabili ma talvolta colpevolmente dimenticati costretti a rifugiarsi nelle pieghe del nostro inconscio - aggiunge l’autore- che prendendoci per mano ci accompagna in questo viaggio nella Pisa di una volta". Le presentazioni di libri all’interno della rassegna di Molina Mon Amour sono organizzate dal gruppo biblioteca dell’associazione.