Pisa, una tavola rotonda sul tema "Fine vita"

Pisa, 24 aprile 2023 - Giovedì 18 maggio, tra le ore 18 e le ore 20, presso la Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium in Piazza San Paolo all’Orto 20 c/o Chiesa di San Paolo all’Orto si svolgerà una tavola rotonda sul tema “Fine vita: Disposizione anticipate di trattamento ed eutanasia fra normativa e richieste individuali”. INTERVENTI - Modererà il prof. Gianluca Masi, Direttore U.O. Oncologia Media Universtiaria e Direttore DAI, Dipartimento Area Medica e Oncologica. Interverranno la Dott. Suor Costanza Galli, Direttore UOC Aziendale Cure Palliative – Atno, la Prof. Francesca Giardina, coordinatrice del Comitato per l’Etica Clinica dell’Aoup, Matteo Giusti, coordinatore Cellula L.Coscioni – Prato, il Prof. Eugenio Ripepe, Professore emerito dell’Università di Pisa e la Prof. Emanuela Turillazzi, Professore ordinario dell’Università di Pisa e Direttore U.O. Medicina Legale Aoup. L’evento si svolgerà col patrocinio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana e della Fondazione Arco.

Michele Bufalino