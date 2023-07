PISA: Una Città in Comune si aggiudica finanziamento: "Qui Spazio Aperto" per la Rigenerazione Urbana

La lista Un città in Comune ha vinto un finanziamento per il progetto alterativo a quello della giunta sulla ex Caserma Artale. "Via i parcheggi, se non per le biciclette, via i muri che oggi chiudono l’area, la visione condivisa è quella di uno spazio aperto e attraversabile 24 ore su 24, che dia servizi: da una bottega della salute, a un’area per la cura di bambini e bambine, una ludoteca a luoghi di incontro per anziani e intergenerazionali, oltre che per attività associative, ad una biblioteca e mediateca. Uno spazio per la memoria, per ricordare Artale, le sue scelte, la Resistenza". Queste sono solo alcuni "scorci" del progetto della lista civica. Tiziana Nadalutti illustra il progetto: "Per il vecchio teatro pensiamo ad un utilizzo multifunzionale per le sue funzioni originarie ma anche per cinema, per le attività di cori e orchestre, incontri del quartiere, palestra".

Il consigliere Francesco Auletta aggiunge: "Nell’edificio delle camerate e in quello degli ufficiali pensiamo anche alla destinazione a residenze per chi studia e fa ricerca, nell’ottica di garantire il diritto all’abitare". Riprende Nadalutti: "Nell’area centrale uno spazio verde multifunzionale, anche orto, con un gazebo e tavoli. Si avrebbe un polmone verde che si aggiunge all’orto botanico e che può essere gestito in modo coordinato, ma si avrebbe anche uno spazio per la biodiversità e contro il riscaldamento globale".

"Ci siamo chiesti come arrivarci e come gestirlo – dice Auletta - pensiamo anche che alcune risorse possano arrivare dalla partecipazione a bandi per la rigenerazione urbana, l’ambiente, la salute. Inoltre, crediamo che debba essere ampliata la platea di attori con cui portare avanti il progetto come l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, l’ateneo, la Asl e la Società della salute, l’Opera primaziale, l’Orto botanico".

Carlo Venturini