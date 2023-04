Pisa, turisti depredati dalle gang: scatta l’arresto per cinque persone

Pisa, 18 aprile 2023 – I carabinieri della compagnia di Pisa hanno eseguito all'alba cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere per altrettante persone ritenute responsabili di decine di furti aggravati in concorso ai danni dei turisti che visitano la città e in particolare il complesso monumentale di piazza dei Miracoli.

Si tratta di nomadi residenti nel campo rom di Coltano ( Pisa), tutti stranieri che, secondo gli inquirenti, hanno commesso decine di furti svaligiando le auto in sosta dei turisti italiani e stranieri.

I carabinieri hanno recuperato anche le refurtiva e restituito merce di valore (gioielli, droni, tablet e pc) alle vittime dei furti provenienti da Germania, Francia, Stati Uniti e Colombia.