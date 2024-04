Pisa, mordi e fuggi, ma occhio ai borseggi. La visita dei crocieristi è un tour... de force

Pisa, 28 aprile 2024 – Il guanto di sfida è il seguente: che consiglio darebbe un pisano a un turista con in mano una clessidra che segna soltanto un’ora di tempo per visitare la città? Dove lo indirizzerebbe? Piazza dei Miracoli è probabilmente la risposta mainstream. Giusto un paio di giorni fa La Nazione si è ‘infiltrata’ in un walking tour di crocieristi che per 60 minuti hanno potuto contemplare la ragione per cui Pisa è stata (ri)battezzata la città della Torre.

Un gruppo vacanze anglofono di 53 persone, chi proveniente dagli States, chi dall’Australia, Canada, Regno Unito, salpato da Civitavecchia con la Constellation della flotta Celebrity per un tour di 11 giorni lungo lo stivale, e scortato per un giorno dalla Shore Experience/Livorno City Sightseeing per la tripletta toscana: Livorno-Firenze-Pisa. Certo, la stessa responsabile dei servizi per Shore, Arianna Terreni, a questo giornale ha messo in evidenza un dettaglio non da poco: il concetto del turismo mordi e fuggi: "Il crocierista fa clientela a sé: tutto gira attorno al tempo, che va dalle due alle sei ore sulla terraferma". Nel caso di specie, il punto d’app rodo del pullman è stato il parcheggio scambiatore di via Pietrasantina.

A separare la crew dalla Torre, una decina di minuti a piedi. Il passaggio a livello chiuso ha fat to da effetto imbuto anche per la presenza di altri turisti. Lungo via Da Vinci, l’accompagnatore George dispensa ai crocieristi bignami di sopravvivenza agli scontrini gonfiati e vademecum anti-taccheggio: "Prima di pagare guardate sempre il totale, non possono costare 20 euro due coppette gelato. Marsupi, borse ben in vista e strette in mano, cerniere chiuse e occhi aperti, che qui spesso i turisti vengono derubati". Giunti in via Cammeo il gruppo si sparpaglia, e in autogestione si dirigono verso Piazza dei Miracoli. Non prima di aver risposto al moto di shopping compulsivo di gadget e souvenir venduti alle varie bancarelle: torri in miniatura, cappelli, magliette ricordo, cartoline. C’è tutto l’armamentario tipico del turista negli acquisti fatti. Compreso chi punta allo spuntino pomeridiano, con combinazioni improbabili tra cibo e bevanda (tipo birra e gelato, tè caldo e panino).

Estefanìa, portoricana residente a Orlando, non trattiene le lacrime dalla contentezza, varcata la soglia di Piazza dei Miracoli. "Sin da bambina sognavo di venire a vedere la Torre: ma non credevo pendesse così tanto!", esclama col suo inglese spagnoleggiante. L’ora a disposizione sembra volar via in un minuto. Da qui, il ritorno forzato verso il bus: c’è da tornare a Livorno con la nave pronta a salpare. Non prima di aver intasato i rullini dei rispettivi smar tphone con fotoni di gruppo, selfie a trentadue denti e scatti di pose innaturali, divenuti ormai prassi di una tradizione artistica consolidata, a voler spingere la Torre con le mani in un gioco di prospettive.