Pisa Training Centre, via libera in commissione

Via libera in commissione alla Variante al regolamento urbanistico per la realizzazione del Pisa Training Centre, il nuovo centro sportivo nerazzurro, che approderà la prossima settimana in consiglio comunale dove sarà rapidamente approvata consentendo al club di poter avviare il cantiere già entro l’estate. Ieri il documento è stato approvato all’unanimità dei presenti (il M5S non ha partecipato al voto). Lo ha reso noto il presidente della commissione, Maurizio Nerini (Fratelli d’Italia), secondo il quale si tratta di "un risultato non scontato che consente di fare un altro grande passo avanti e del quale bisogna ringraziare gli uffici comunali per il grande lavoro svolto: i tentativi dei falsi ambientalisti sono stati disinnescati con il voto sulle osservazioni e controdeduzioni fatte e ora si va al voto in consiglio comunale la prossima settimana".

Nerini, infine, ha criticato il Pd che aveva chiesto di votare anche un ordine del giorno relativo ai tempi di realizzazione del nuovo stadio: "Una cagnara messa in atto dai consiglieri dem che prima hanno votato favore alla variante, poi con metodi antidemocratici volevano portare al voto un atto non inerente all’argomento in votazione, ma soprattutto che metteva in difficoltà il Pisa sulla costruzione del nuovo stadio. Siamo certi che arriveranno le buone notizie da parte del club che non vogliamo in questa fase delicata tirare per la giacca. Come maggioranza abbiamo svolto il nostro buon servizio alla città".

Immediata la replica del principale partito di opposizione affidata al capogruppo Matteo Trapani e al consigliere comunale Marco Biondi: "Abbiamo votato a favore della variante nonostante il presidente Nerini in modo arbitrario abbia deciso di non discutere il nostro ordine del giorno collegato alla delibera". Poi, Trapani e Biondi hanno spiegato che l’ordine del giorno "chiedeva un aggiornamento sulle tempistiche di presentazione del Pef e di realizzazione del nuovo stadio" e ricordato che "nel 2022 era giunta la notizia che l’incarico di progettazione del nuovo stadio era passato dallo studio Iotti-Paravani, il cui plastico si trova ancora nell’atrio di Palazzo Gambacorti, alla società Populous, di cui non si conoscono ancora gli elaborati".

La richiesta, ha concluso il Pd, "era ed è legittima, ma evidentemente affrontare e votare il nostro odg avrebbe mostrato platealmente il più grande fallimento di questa amministrazione: non avere permesso dopo 5 anni la costruzione del nuovo stadio, nonostante le promesse in campagna elettorale, ma dopo la variante per lo stadio e quella per il centro sportivo è legittimo dare notizie ai cittadini e ai tanti appassionati del Pisa, soprattutto perché l’Arena ha bisogno di un’evidente riqualificazione, con la capienza attuale della curva inadeguata alle richieste".

Gab. Mas.