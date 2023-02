Pisa Training Centre: "Siamo all’ultimo miglio"

Da visioni a prospettive ancorate al calendario, da ambizioni a progetti concreti che attendono soltanto di essere tradotti in realtà. Il centro sportivo del Pisa Sporting Club è realmente a un passo dal tagliare un traguardo cruciale: martedì 28 febbraio l’iter burocratico esaurirà le tappe con l’ultimo passaggio in Consiglio comunale. Lo spiega il sindaco Michele Conti prendendo le mosse dalla riunione della Prima commissione che ha aperto la settimana: "Dopo il parere positivo incassato in commissione, la variante urbanistica che àncora la realizzazione del centro sportivo ai terreni di Gagno, acquistati dalla società nerazzurra circa due anni fa, percorrerà l’ultimo miglio nella prima seduta consiliare utile, quella di martedì prossimo".

In quella sede l’atto verrà sottoposto alla votazione dell’assemblea e sarà approvato in via definitiva. "È un momento storico per la città e la sua società sportiva più importante – prosegue il sindaco -. In primis perché andiamo a riqualificare una porzione della città che richiedeva da tempo un intervento di tale portata. E poi perché le nuove strutture che verranno realizzate dal club nerazzurro avranno una ricaduta clamorosamente positiva sul quartiere di Gagno e sull’intero territorio urbano".

Tra pochi giorni si chiuderà quindi il cerchio burocratico di una vicenda che da sempre anima i sogni e le speranze di tutti gli appassionati alle sorti dello Sporting Club, che mai ha potuto beneficiare dei vantaggi di una "casa" funzionale a tutte le necessità di una società professionistica: "Nelle strutture che andremo a realizzare troveranno posto la prima squadra e l’intero settore giovanile – afferma con soddisfazione il presidente Giuseppe Corrado -. Quando acquisimmo i terreni avevamo in mente una prospettiva futura che si intrecciava con il restyling dell’Arena Garibaldi. Poi una serie di fattori ci ha fatto rimodulare le priorità e adesso siamo finalmente alle porte di un momento epocale". Esaurito il passaggio in Consiglio comunale, la palla passerà definitivamente tra i piedi della società di via Battisti, "che dovrà presentare il permesso a costruire agli uffici tecnici – spiega Michele Conti -. Dopodiché il soggetto privato potrà predisporre la gara per l’appalto e commissionare così tutti i lavori. Rimanendo fermi al calendario, credo sia possibile ipotizzare che entro il prossimo giugno gli operai potranno aprire i cantieri. Lo dico con un pizzico di orgoglio perché, da amministratore, ho il privilegio di contribuire a un progetto atteso da sempre".

Un sentimento condiviso dal numero uno nerazzurro: "L’intervento contribuirà a generare valore e ricchezza per l’intero tessuto urbano. Il Pisa Training Centre muta radicalmente l’inerzia del club e conferma la forte intenzione, supportata in prima persona da Alexander Knaster, di portare la società e la città su palcoscenici importanti. In questo senso rientra anche la riqualificazione dell’Arena Garibaldi, che entrerà nel vivo una volta che saranno avviati i lavori del centro sportivo". E per la quale l’amministrazione ha già stanziato una somma da investire per creare una ZTL ad hoc, "che verrà istituita in occasione delle gare casalinghe dei nerazzurri – chiude Conti -: consentirà l’accesso alle strade circostanti lo stadio ai residenti. Questa soluzione, slegata dal restyling, punta a dare una risposta alle tante criticità evidenziate dai cittadini che vivono a Porta a Lucca". M.A.