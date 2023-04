Pisa tra Religione, cultura e democrazia il 20 aprile a Scienze Politiche

Pisa, 18 aprile 2023 - Giovedì 20 aprile alle 17, nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Politiche, in via Serafini 3, Pisa, si discuterà sul tema Religione, cultura e democrazia. Introdurrà l’argomento Roberto Gatti, Professore di Filosofia Politica dell’Università di Perugia, già Presidente della Società Italiana di Filosofia Politica.

SEMINARIO - Il seminario affronterà il rapporto tra religione e politica nella società contemporanea a partire dalle riflessioni del prof. Gatti su una sua recente opera in cui esamina il dualismo tra trascendenza e storia che contraddistingue le grandi religioni universalistiche e le loro conseguenze per la democrazia. Il seminario è aperto a tutte e tutti. L’attività si inserisce nei seminari del ciclo Politica e Sapienza 2022/23. GATTI - Da una riflessione dell’autore Roberto Gatti intorno al tema del rapporto tra religione e politica: «Questo dualismo [la “disproportion tra trascendenza e storia”, ndr] rappresenta ancora la croce del cristianesimo e delle grandi religioni universalistiche ai giorni nostri, sovente portate a concedere troppo al mondo e a diventare puntelli motivazionali di fronte a democrazie in crisi di consenso, ma altrettanto spesso tentate di chiudersi al mondo in una sorta di clausura mistica che paga il prezzo di abbandonare il mondo a se stesso e fa cadere il potenziale critico-emancipativo della carità, così come la possibilità di confronto con i cittadini non sensibili reli- giosamente.»