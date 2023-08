PISA, Temperature in Aumento, Preallerta in Salita

Addio temperature quasi settembrine. Dopo una decina di giorni freschi, tornano i ‘bollini’. Con una situazionedi preallerta che da oggi inizia a salire fino a livello arancione. Lo indica il bollettino del ministro della Salute che monitora quotidianamente il rischio di ondate di calore. Da parte sua, il Lamma – nel suo consueto punto settimanale, – mostra “la presenza di un vasto campo di alta pressione, particolarmente consistente su tutta l’area del Mediterraneo”, che porterà appunto al ritorno del caldo. Oggi nell’entroterra previste massime fino a 35 gradi. E Ferragosto fino a 37. Ma la buona notizia c’è. "Il caldo nel complesso risulterà un po’ più sopportabile grazie ai bassi tassi di umidità", fanno sapere dalla sala meteo. A livello di tendenza, la settimana dopo Ferragosto resterà sopra la media stagionale mentre il tempo potrebbe rompersi a fine mese. In pianura le temperature minime rimangono intorno a 20 grad. Sono 4 i livelli di rischio utilizzati dal bollettino del ministero della Salute per informare i cittadini sulle ondate di calore previste: il bollino verde indica condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute; quello giallo di pre-allerta indica che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore; quello arancione indica temperature elevate e condizioni che possono avere effetti negativi in gruppi di popolazione suscettibili, come anziani e bambini. Infine il bollino rosso indica un’ondata di calore, con condizioni che comportano elevato rischio per tutta la popolazione.