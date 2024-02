Il Pisa rompe col Comune. E minaccia di andarsene: "Pronti a valutare opportunità alternative"

Pisa, 10 febbraio 2024 – Il Pisa minaccia di andare a giocare fuori dalla città. E’ quanto emerso dal comunicato diffuso ieri pomeriggio dalla società nerazzurra. "Alla luce dello stato attuale e del poco tempo disponibile - scrive il Pisa Sporting Club - saremo pertanto disponibili a valutare ogni opportunità e ogni alternativa per trovare la miglior soluzione possibile per il futuro prossimo del Club".

Ma come si è arrivati a questo punto? Dopo settimane di silenzio il Pisa ha voluto rispondere a quanto dichiarato giovedì dal vicesindaco Raffaele Latrofa.

«Prendiamo atto con soddisfazione e stupore che in tempi brevi, e con investimenti molto contenuti, la Curva Nord potrà essere ampliata – scrive il Pisa nella sua nota –. Sorprende però che la soluzione ipotizzata, da sempre considerata dal Comune ipotesi non percorribile per limiti strutturali dell’impianto, oggi sia diventata percorribile". "La nostra esigenza prioritaria è quella di avere un impianto a norma, il più adeguato e sicuro possibile e con la massima capienza attuabile - prosegue il club -, al fine di mettere in condizione la società di poter sfruttare tutte le opportunità e garantire la massima disponibilità di posti ai tifosi".

La società nerazzurra poi analizza una frase dichiarata da Latrofa: "l’amministrazione ha deciso di intraprendere i lavori di ampliamento solo da pochi mesi in quanto è chiaro che il nuovo stadio non è più un orizzonte vicino".

Pronta la risposta del club: "Il vicesindaco dimentica (o probabilmente non ne è a conoscenza) dei settimanali appuntamenti che la società, da mesi, sta portando avanti con i vertici del Comune per la risoluzione del problema stadio. Non comprendiamo, inoltre, come l’orizzonte temporale di un nuovo stadio possa essere stato così ’imminente’ da limitare interventi di manutenzione ed ampliamenti dell’impianto così veloci da realizzare e così contenuti nei costi". La società ammette anche di aver investito "oltre 1 milione di euro che permettessero di allinearci alle esigenze della Lega, delle TV, degli spettatori e che permettessero di presentarci in maniera almeno decorosa ai tifosi, agli addetti ai lavori e avversari".

Il Pisa poi rimette al centro del progetto lo stadio: "Un nuovo stadio è sempre stato e sempre sarà, per la nostra Società, un’esigenza e non solo un’opzione. Abbiamo affrontato burocrazia ed iter procedurali lunghi, ci siamo scontrati col Covid e con le successive condizioni generali economiche, che hanno obbligato a rivedere il progetto, ma certamente non a sospenderlo". Si arriva così alla possibile vendita dello stadio: "Il Pisa ha suggerito e poi apprezzato la volontà del Primo Cittadino di considerare un’alienazione dello stadio, ribadendo la necessità di provvedere ad una valutazione dello stesso che rispecchiasse le pessime condizioni in cui ve rsa la struttura e non offre le garanzie minime previste dalla convenzione". La società chiede anche di velocizzare la burocrazia sul centro sportivo: "Siamo rammaricati che, ad oggi, nonostante il deposito del progetto del centro sportivo e le rassicurazioni ricevute, non sia stato ancora affrontato l’argomento in consiglio comunale".